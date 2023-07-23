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Baza: Никас Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана в Москве из-за звонка о минировании

23 июля 2023, 02:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Ченснокова

В Москве сразу несколько ресторанов стали объектами эвакуации из-за серии звонков о минировании, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Cреди пострадавших от этой ситуации оказались знаменитый художник Никас Сафронов и его сын Лука — известный пианист.
Ранее в несколько столичных ресторанов поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. После этого, в целях обеспечения безопасности как посетителей, так и персонала заведений общепита, правоохранительные органы Москвы приняли решение об эвакуации всех находящихся в ресторане людей.

По словам Никаса Сафронова, после того, как их с сыном вывели из ресторана, на место прибыли сотрудники полиции, которые должны провести проверку и разобраться в случившемся.


Художник выразил мнение, что звонки о минировании — дело рук хулиганов, которые не должны остаться безнаказанными, поскольку представляют серьезную угрозу для безопасности москвичей.

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#Никас Сафронов
#Лука Сафронов
#Москва
#рестораны
#минирование
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Зеленский призвал к созыву совета Украина — НАТО по вопросу зерновой сделки
23 июля 2023, 00:12

Фото: Michele_Ursi

Как отметил шестой президент Украины в видеообращении на своем Telegram-канале, он уже обратился с этим вопросом к генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу и получил заверение в том, что эта встреча состоится.
«Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины  заявил, что провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту. Говоря о трехсторонней зерновой сделке, украинский лидер отметил, что такой шаг может стать вызовом для ряда стран.

Напомним, что действие черноморской зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Российская Федерация вышла из числа ее участников по причине невыполнения требуемых ею условий.

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#Украина
#НАТО
#Владимир Зеленский
#зерновая сделка
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Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию
22 июля 2023, 19:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву с рабочим визитом.
Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Сообщается, что встреча Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в воскресенье.

Лидеры обсудят текущие вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между странами, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

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#Лукашенко
#Путин
#Россия
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Захарова: виновные в жестокой расправе над военкором Журавлевым будут наказаны
22 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание. Об этом сообщает МИД РФ.
Захарова также добавила, что всю ответственность разделят и поставщики кассетных боеприпасов ВСУ. 

«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что США, Франция и Великобритания обеспокоены безопасностью журналистов только на словах, на самом деле они спонсируют терроризм. 

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. 

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#Захарова
#МИД РФ
#военкор
#ВСУ
#обстрел
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Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии
Премьер-министр Венгрии Орбан: Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира к 2030 году
22 июля 2023, 16:50

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к 2030 году Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира. Об этом сообщает телеканал М1.
Орбан добавил, что Германия потеряет свою позицию на четвертом месте и опустится на десятое. Как считает премьер-министр Венгрии, на данный момент ЕС чувствует себя «окруженным и испуганным». 

Орбан подчернкул, что ЕС — это богатый, но слабый союз государств, которые боятся конкуренции. 

«Это ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто», — заявил премьер Венгрии.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Twitter высмеял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за опустошение европейского бюджета из-за помощи Украине.

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#Венгрия
#Евросоюз
#экономика
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Турция усложнит получение гражданства, чтобы вступить в ЕС
22 июля 2023, 12:52

Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Турция планирует усложнить иммиграционную политику, чтобы вступить в Европейский союз.
Об этом сообщает газета Hürriyet, ссылаясь на дипломатические источники.
 
«Проводятся исследования, которые направлены на то, чтобы усложнить предоставление турецкого гражданства лицам, которые ищут убежища, в особенности сирийцам», — пишет Hürriyet.
Теперь Турция станет тщательнее подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Эти люди являются одним из важнейших аспектов визовой проблемы, потому что они получают гражданство Турции и отправляются в Европу.

Ранее сообщалось, что Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

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#Турция
#ЕС
#гражданство
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Эксперт Шелехова рассказала, в какие дни наиболее выгодно покупать авиабилеты
22 июля 2023, 08:07

Фото:istockphoto/doble-d

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова рассказала, что билеты за границу по самым выгодным ценам лучше приобретать во вторник или среду.
Агентству «Прайм» эксперт объяснила, что цена билето на международные рейсы зависят от колебаний курсов валют. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) в среду обновляет курсы валют, на которые и ориентируются авиакомпании. При этом ИАТА фиксирует курс понедельника: если рубль упал, то билеты лучше купить во вторник.
 
Но данное правило не работает с билетами по России. Билеты на внутренние рейсы нужно покупать заранее, за 3–6 месяцев до поездки. За 2–3 месяца тоже есть возможность приобрести их по выгодной цене: авиакомпании уже примерно понимают загрузку рейса и могут корректировать цены.
 
Эксперт рекомендует не привязываться к конкретным пунктам назначения и выбирать варианты перелетов с пересадкой. Так появляется возможность бесплатно увидеть ещё один город.

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#билеты
#авиакомпания
#самолет
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В США объяснили «детскую месть» Зеленского
Украинский журналист Коваленко: Зеленский уволил посла в Великобритании Пристайко из «детской мести»
22 июля 2023, 07:00

Украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко было вызвано истерикой Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для получения военной помощи от Британии», — считает журналист.

Он отметил, что это, к несчастью для Украины, является очередным признаком развития у президента Зеленского черты диктатора.

Коваленко добавил, что склонность команды Зеленского к «детской мести» часто приводит к тому, что при увольнении человека пытаются унизить или «потроллить». 

В пятницу, 21 июля, президент Украины уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который накануне подверг критике его слова о готовности ежедневно благодарить британского министра обороны Бена Уоллеса за военную помощь.

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#Зеленский
#президент
#месть
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США могут выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн
Reuters: США могут 25 июля объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $400 млн
22 июля 2023, 03:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Вашингтон 25 июля может объявить о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на источник среди должностных лиц США.
По информации агентства, Украина получит от Пентагона несколько БТР Stryker, снаряды для ЗРК NASAMS и комплексов ПВО Patriot, оборудование для разминирования, а также РСЗО HIMARS.

Кроме того, США могут передать ВС Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.

Отмечается, что в настоящее время состав пакета военной помощи не утвержден и может меняться.

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Байден назвал себя искусственным интеллектом
#США
#Украина
#военная помощь
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Байден назвал себя искусственным интеллектом
Президент США Байден пошутил, что является искусственным интеллектом
22 июля 2023, 02:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден в ходе выступления 21 июля в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что американский лидер сделал соответствующее заявление перед мероприятием, посвященным искусственному интеллекту.

«Я — ИИ», — пошутил Байден.

Слова президента Соединенных Штатов вызвали смех у журналистов.

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#Байден
#США
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