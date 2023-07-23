Baza: Никас Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана в Москве из-за звонка о минировании

Фото: РИА Новости/Екатерина Ченснокова
В Москве сразу несколько ресторанов стали объектами эвакуации из-за серии звонков о минировании, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Cреди пострадавших от этой ситуации оказались знаменитый художник Никас Сафронов и его сын Лука — известный пианист.
Ранее в несколько столичных ресторанов поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. После этого, в целях обеспечения безопасности как посетителей, так и персонала заведений общепита, правоохранительные органы Москвы приняли решение об эвакуации всех находящихся в ресторане людей.
По словам Никаса Сафронова, после того, как их с сыном вывели из ресторана, на место прибыли сотрудники полиции, которые должны провести проверку и разобраться в случившемся.
Художник выразил мнение, что звонки о минировании — дело рук хулиганов, которые не должны остаться безнаказанными, поскольку представляют серьезную угрозу для безопасности москвичей.
Читайте также:
Брат Никаса Сафронова скончался из-за отравления водкой
По словам Никаса Сафронова, после того, как их с сыном вывели из ресторана, на место прибыли сотрудники полиции, которые должны провести проверку и разобраться в случившемся.
Читайте также:
Брат Никаса Сафронова скончался из-за отравления водкой
Артем Путинцев