Базы США атаковали БПЛА после визита Блинкена в Ирак

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Американские базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита Блинкена.
Шиитские группировки предприняли попытку атаковать беспилотниками американские военные базы в Ираке. Об этом сообщает источник иракскому информационному агентству Shafaq News.
Собеседник говорит, что третий беспилотник нацелился на окрестности военной базы «Эт-Танф». Она расположена на территории Сирии рядом с границей с Ираком, но его тоже сбили. Атака была выполнена после визита в Ирак госсекретаря Энтони Блинкена. Он предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа, чтобы нанести ущерб интересам США в регионе. Также Блинкен потребовал от иракских властей обеспечения защиты баз.
После переговоров премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поехал с визитом в Иран.
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«Два беспилотника атаковали военную базу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами», — рассказал источник.
После переговоров премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поехал с визитом в Иран.
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Мария Фирсова