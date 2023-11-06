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Базы США атаковали БПЛА после визита Блинкена в Ирак

06 ноября 2023, 11:22
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Американские базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита Блинкена.
Шиитские группировки предприняли попытку атаковать беспилотниками американские военные базы в Ираке. Об этом сообщает источник иракскому информационному агентству Shafaq News.
«Два беспилотника атаковали военную базу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами», — рассказал источник.

Собеседник говорит, что третий беспилотник нацелился на окрестности военной базы «Эт-Танф». Она расположена на территории Сирии рядом с границей с Ираком, но его тоже сбили. Атака была выполнена после визита в Ирак госсекретаря Энтони Блинкена. Он предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа, чтобы нанести ущерб интересам США в регионе. Также Блинкен потребовал от иракских властей обеспечения защиты баз.

После переговоров премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поехал с визитом в Иран.

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#бпла
#беспилотник
#сша
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В Казахстане ожидают визит Путина
06 ноября 2023, 12:11

Фото: iStock/freedarst

Президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с визитом 9 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана. Известно, что Путин встретится с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым. Они обсудят региональные и мировые вопросы.

Кроме поездки в Казахстан российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан, он провел встречу с коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Он также указал на то, что РФ и Казахстан являются союзниками и развивают собственные отношения, «коими мы весьма дорожим».

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#казахстан
#россия
#владимир путин
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Великобритания решила вывезти часть сотрудников посольства из Ливана
06 ноября 2023, 11:52

Фото: РИА Новости

МИД Соединенного Королевства дало рекомендацию британцам «воздержаться от любых поездок» в Ливан.
Великобритания начала вывозить на время часть сотрудников своего дипломатического представительства в Ливане, сообщает МИД Соединенного Королевства. Британцам рекомендуют воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится, нужно незамедлительно покинуть ливанскую территорию.

Ранее сообщалось, что американские базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита Блинкена. Шиитские группировки предприняли попытку атаковать беспилотниками американские военные базы в Ираке. Об этом сообщает источник иракскому информационному агентству Shafaq News.

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Foreign Affairs: США не должны ввести диалог с Путиным с позиции силы
#великобритания
#новости
#политика
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Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России
Джайшанкар: не все страны согласны с санкциями против РФ, они нужны лишь Западу
06 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/Mihrzn

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Запад подает санкции против РФ так, будто на них согласился весь мир, однако это не соответствует действительности. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам Джайшанкара, рестрикционные меры являются удобным инструментом лишь для западных государств. Он также отметил, что разница в подходах Европы к противостояниям на Украине и Ближнем Востоке заключается в том, что «в прошлом, когда возникали проблемы в других частях мира, европейские страны, по сути, считали, что им не стоит об этом беспокоиться».

Ранее сообщалось, что Австралия объявила о новых санкциях в отношении РФ, запретив поставку некоторых товаров в Москву из-за ситуации на Украине. 

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#сша
#австралия
#страны
#меры
#рф
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Foreign Affairs: США не должны ввести диалог с Путиным с позиции силы
06 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Вашингтон ошибается, когда ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы. Об этом сообщает Foreign Affiars.
Сообщается, что таким образом, можно спровоцировать прямой конфликт с РФ. Авторы статьи подчеркивают, что Вашингтон регулярно провоцировал Москву, но никак не сдерживал ее.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это российский лидер вспомнил русскую поговорку «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. Путин подчеркнул, что необходимо научиться уважать других, тогда желание кого-то подавить не появится. 

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#конфликт
#президент
#австралия
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#путин
#байден
#рф
#джо байден
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Австралия ввела новый пакет экспортных санкций в отношении РФ
06 ноября 2023, 11:14

Фото: iStock/AlexLMX

Австралия объявила о новых санкциях в отношении РФ, запретив поставку некоторых товаров в Москву из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД.
По распоряжению министра иностранных дел Австралии Пенни Вон, под запрет на экспорт в РФ попали «детали и запасные части для любых инструментов с механическим приводом или без него, а также для станков, которые предназначены для прессовки, штамповки». В МВД добавили, что запрет также устанавливается на экспорт «штампов и форм для металлических изделий, инструментов для бурения горных пород и грунта и ядерных реакторов, а также сопутствующих деталей к ним».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что общие потери стран Евросоюза в результате введения экономических санкций против России составляют около полутора миллиардов долларов.

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#мвд
#экспорт
#мид
#запрет
#мид рф
#санкции
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Родственники Берлускони выселяют участниц вечеринок «Бунга-бунга»
06 ноября 2023, 10:58

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Наследники Сильвио Берлускони решили прекратить ежемесячные выплаты в €2,5 тысяч экс-участницам эротических вечеринок на вилле бывшего премьера Италии. Девушки получали деньги в качестве компенсации репутационного ущерба.
Семья экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собирается выселить из квартир и домов покойного политика примерно 20 женщин. Все они были бывшими участницами эротических вечеринок «Бунга-бунга», которые устраивал Берлускони, пишет The Times.

Скандал вокруг вечеринок «Бунга-бунга», устраиваемых на вилле Берлускони, вспыхнул в начале 2011 года. По данным следствия, приглашенные в резиденцию женщины были проститутками, а некоторые — несовершеннолетними. Сообщалось, что экс-премьер платил им за молчание об интимных связях с ним. В 2013 году Берлускони был приговорен к 7 годам лишения свободы за связь с несовершеннолетней танцовщицей Каримой эль-Маруг (Руби — Похитительница сердец). Правда, год спустя Берлускони был оправдан «за недостаточностью улик» и «отсутствием состава преступления».  

Модель Барбара Герра, одна из участниц вечеринок, хочет судиться с наследниками Берлускони, в случае если те будут настаивать на её выселении. Адвокаты женщины говорят о существовании аудиозаписи, на которой экс-премьер обещает зарегистрировать виллу в коммуне Бернареджо на имя модели, когда закончится процесс по «делу Руби».
 
В биографии экс-премьера, написанной британским журналистом Аланом Фридманом, говорилось, что выражение «бунга-бунга» позаимствовал Берлускони из непристойной шутки, которую рассказал ему ливийский лидер Муаммар Каддафи.  

Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года. Издание Corriere della Sera оценивает наследство Берлускони примерно в €4 млрд.

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#италия
#политика
#новости
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Армия Израиля сообщила о ликвидации командира спецопераций ХАМАС в Газе
06 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/e-crow

Истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщили в пресс-службе армии.
Сообщается, что военнослужащие ЦАХАЛ также убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях. В пресс-службе отметили, что данная операция была проделана «в рамках усилий по преследованию террористов ХАМАС».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#закрытие
#министр
#блинкен
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В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН
06 ноября 2023, 09:35

Фото: istockphoto/e-crow

Число сотрудников агентства ООН, которые погибли во время помощи палестинцам, достигло 88.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) информирует, что 88 сотрудников ООН скончались в секторе Газа после начала войны между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем.
 
Это называют самой крупной потерей ООН из когда-либо зафиксированных в одном конфликте.
 
Ранее сообщалось, что Израиль планирует  проводить операцию в секторе Газе до победного конца. Об этом во время выступления перед военными сообщил премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху.

По его словам, военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников, так как у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.

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#оон
#израиль
#палестина
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В Британии предположили, какие страны обеднеют из-за Украины
06 ноября 2023, 08:50

Фото: iStock/JARAMA

Вступление Украины в ЕС может привести к большим негативным последствиям для беднейших стран, которые являются членами организации.
Такое мнение высказала обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
 
«Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование», —считает Бетани Эллиотт.
По словам Эллиотт, принятие Украины в Евросоюз может привести к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства примерно на 20%. Обозревательница прибегла к внутренним расчетам ЕС, согласно которым в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова украинская сторона сможет рассчитывать на материальную помощь в размере 168 млрд евро в течение 7 лет.
 
Эллиотт отметила, что европейские чиновники опасаются, что Евросоюз из 30 и более государств не будет эффективно функционировать.
 
«Найти компромисс, вероятно, будет сложно», —резюмировала Эллиотт.
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Украина, если выполнит все условия, может вступить в Европейский Союз в 2030 году. Он отметил, что некоторые балканские страны ждут членства уже 20 лет.

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