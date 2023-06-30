Беглов назвал причину конфликта с Пригожиным

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Александр Беглов раскрыл причину конфликта с Евгением Пригожиным
Причиной недопониманий между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которые произошли еще до попытки мятежа, оказался грязный бизнес. Об этом он рассказал в эфире телеканала «78».
Он рассказал, что некий грязный бизнес хотел контролировать сферу, связанную с социальным питанием, вывозом мусора, а также строительством метро. Губернатор также подчеркнул, что на провокации не реагирует целенаправленно.
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«Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», - отметил Беглов.
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Татьяна Лаврова