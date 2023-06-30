Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина

Фото: сайт Кремля
Беглов: в изъятии активов Пригожина нет необходимости, если их деятельность законна
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает целесообразным конфисковывать активы, находящиеся под контролем Евгения Пригожина, при условии, что их операции осуществляются в рамках закона.
Кроме того, Беглов признал, что существует конфликт между местным правительством и Пригожиным. По его словам, конфликт возник между городом и нечистоплотными предпринимателями, жадными к прибыли, которые пытались захватить контроль над всеми сферами городского хозяйства. Беглов также объяснил, что сознательно не поддается на провокации и атаки.
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«Не вижу причин для изъятия (активов, связанных с Пригожиным). Владелец имущества остается владельцем, и мы относимся к собственности с должным уважением. Если есть какие-то незаконные действия, то этим должны заниматься правоприменительные органы», — заявил губернатор в эфире Телеканала 78, отвечая на вопрос журналиста о возможном изъятии активов или их выселении из города.
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Артем Кузьмин