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Беларусь начала учения вблизи границ с Польшей и Литвой

Вооруженные силы Беларуси проводят вблизи границ с Польшей и Литвой военные учения
08 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Derek Brumby

Вооруженные силы Беларуси проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
В оборонном ведомстве страны отметили, что условия, в которых проводятся военные учения, приближены к реальным. На одном из полшигонов республики уже состоялся этап обучения с боевой стрельбой.

Военные учения начались в понедельник. В Минобороны республики отметили, что в ходе боевых учений, используется опыт, который был получен в ходе проведения спецоперации на территории Украины.


Ранее сообщалось, что военные учения в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО».

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#военные
#учения
#нато
#минобороны
#рф
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Путин предложил изменить порядок уведомления ООН и Совета Европы о положении в стране
08 августа 2023, 15:25

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты поправок в законодательство, согласно которым изменится порядок уведомления ООН и Совета Европы о введении и прекращении в России военного и чрезвычайного положения. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения коснутся двух статей закона: «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Отмечается, что нововведение может быть связано с выходом России из Совета Европы.

Напомним, что Россия была членом Совета Европы с 1996 по 2022 годы. Причиной выхода страны из Совета стала нарастающая антироссийская политика со стороны НАТО и Евросоюза.

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#владимир путин
#изменения
#оон
#закон
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Заблудившийся 80-летний грибник провёл в подмосковном лесу четверо суток
08 августа 2023, 15:01

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 80-летнего грибника, который четверо суток провел в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в Щёлковском городского округе. В единую службу экстренных вызовов позвонила жена пенсионера. Она сообщила, что муж ушел за грибами и заблудился. Выйдя на связь в последний раз, он сказал, что слышит шум дороги, но устал и прилёг отдохнуть. Затем телефон пенсионера стал недоступен.
 
Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, спасатели пожарные, полицейские, лесничие и добровольцы начали прочёсывать лес.
 
Поиски продолжались четверо суток. Лес прочёсывали участок за участком, используя световые и звуковые сигналы. Наконец волонтёрам удалось обнаружить обессилевшего пожилого человека.
 
Спасатели, прибыв на место, зафиксировали мужчину на носилках и отправили к ожидавшей у леса машине скорой помощи.

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#грибники
#чп
#происшествие
#лес
#подмосковье
#московская область
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Сенатор Ковитиди: «Зеленский является лишь инструментом в геополитической операции»
08 августа 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента Владимира Зеленского лишь инструментом в руках Запада.
«Зеленский, как и Саакашвили, является лишь инструментом в большой геополитической операции, направленной на захват мирового господства англо-американцам, который вследствие ненадобности потом выбрасывается на свалку истории», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

Мнения о том, что Зеленский являетс лишь инструментом да достижения Западом своих политических целей придерживается не только сенатор. Так, востоковед Андрей Онтиков заявил, что, например, задачей США в рамках встречи в Джидде состояла не в том, чтобы переманить на свою сторону те страны, которые либо стараются держаться удалённо от украинского кризиса, либо внутренне поддерживают Россию.

«Американцы в контексте продолжающегося конфликта на Украине, продолжающихся боевых действий явно хотели бы вбить побольше клиньев в отношения между Москвой и теми странами, которые занимают более-менее конструктивную позицию по поводу происходящих событий», — пояснил в беседе с «Царьградом» Онтиков.

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#политика
#украина
#россия
#сша
#европа
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Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами
Путин подписал указ о приостановлении положений налоговых договоров с США и странами ЕС
08 августа 2023, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, Москва приостанавливает действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Указ предусматривает приостановку действий ряда положений об избежании двойного налогообложения. Нововведения будут регулировать соглашения, затрагивающие имущество и доходы. Регулироваться отношения будут в рамках ​указа с США и ЕС. 

Президент России также распорядился, ​чтобы МИД страны уведомил страны о подписании указа и приостановке налоговых соглашений. Мера будет действовать до устранения нарушений, допущенных странами, с которыми заключены договоренности. 

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#сша
#соглашения
#президент
#указ
#путин
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Нимёллер: США могут в любой момент избавиться от Зеленского
08 августа 2023, 14:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил, что США уже неоднократно избавлялись от глав государств, то же они сделают и с Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон всегда избавлялся от лидеров, которые становились им неинтересны и невыгодны. Так, например, произошло во Вьетнаме. По мнению Нимёллера, та же участь ждёт и Зеленского, которого пока что поддерживает Вашингтон, но в любой момент может бросить и найти замену.

Эксперт убеждён, что переговоры по решению конфликта должны проходить исключительно между Россией и США, без участия Украины. И они произойдут скоро, поскольку у Украины больше нет сил для ведения боевых действий, они находятся в тупиковой ситуации.

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#владимир зеленский
#сша
#россия
#украина
#конфликт
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ЕС намерен внедрить европейскую систему подготовки рабочих кадров на Украине
08 августа 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/Alexandra Bykova

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен устроить центры передового опыта на Украине в рамках проекта по профобразованию и обучению, на первом этапе которого планируется «помочь» Украине определить приоритетные направления для инвестиций.
Отмечается, что на первый этап проекта будет выделено €1,15 млн.

«Общая цель контракта — поддержка Министерства образования и науки Украины в определении приоритетности капиталовложений с целью создания центров передового опыта в рамках проекта по профессиональному образованию и обучению в отобранных административных регионах Украины», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом сам первый этап проекта планируется реализовать в течение года.

До этого сообщалось, что отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявил сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности для молодых людей от 18 до 35 лет.

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#евросоюз
#украина
#политика
#проект
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Великобритания расширила список санкций против РФ
Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии
08 августа 2023, 14:22

Фото: iStock/nevenmn

Британия ввела санкции в отношении шести белорусских компаний и предприятий, связанных с оборонной сферой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном МИД Соединенного Королевства.
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают заморозку активов ряда белорусских компаний, в случае их обнаружения на территории Великобритании.

Также, введены новые рестрикции в антироссийский санкционный список. Добавлено 19 позиций, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Королевства. 

Прежде сообщалось, что ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России. По мнению членов ​ЕК, рестрикции позволят свести к минимуму обход санкций РФ. 

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#сша
#санкции
#ес
#ек
#рф
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«Скоро мы увидим его крах»: Советник врио главы ДНР Гагин рассказал, что ждёт Зеленского
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о скором крахе режима Зеленского
08 августа 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в скором времени произойдёт крах режима Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он считает, что у Украины такой же путь, как и других государств, которые были втянуты США в гражданские войны.

Гагин привёл пример, когда подобные события заканчивались или смертью, или тюрьмой правителей государств. События на Украине очень напоминают те, что были во Вьетнаме, Афганистане, Ливии и ещё многих государствах.

Он подчеркнул, что тактика Зеленского, направленная на удовлетворение собственных интересов, предательство своих граждан в угоду США, приведут режим президента Украины к краху. К тому же, по мнению Гагина, высказывания о скором убийстве Зеленского, которые так часто появляются в иностранных СМИ, – не пустые слова.  

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#владимир зеленский
#режим
#изменения
#украина
#сша
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США намерены провести семинары по гражданской активности в Сербии
08 августа 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/lucky-photographer

Отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявил сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности для молодых людей от 18 до 35 лет.
В частности, в Сербии планируется провести два тренинга по направлениям «Гражданская активность» и «Экономическое развитие». На эти цели выделят $75 тыс.

«Два углублённых тренинга, посвящённых лидерству, организуемых в США длительностью четыре — шесть недель, — по одному на каждую тему проекта BOLD», — приводит RT текст соответствующего документа.

До этого стало известно, что администрация США намерена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. В пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы, в том числе TOW и Javelin, средства для разминирования и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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#сша
#сербия
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