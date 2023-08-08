Беларусь начала учения вблизи границ с Польшей и Литвой

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Вооруженные силы Беларуси проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
В оборонном ведомстве страны отметили, что условия, в которых проводятся военные учения, приближены к реальным. На одном из полшигонов республики уже состоялся этап обучения с боевой стрельбой.
Военные учения начались в понедельник. В Минобороны республики отметили, что в ходе боевых учений, используется опыт, который был получен в ходе проведения спецоперации на территории Украины.
Ранее сообщалось, что военные учения в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО».
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Военные учения начались в понедельник. В Минобороны республики отметили, что в ходе боевых учений, используется опыт, который был получен в ходе проведения спецоперации на территории Украины.
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Анастасия Крестьянова