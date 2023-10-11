Бельгия будет выделять деньги на помощь Украине из замороженных российских активов

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Бельгия намерена создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов, об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кро.
По словам Де Кро, размер фонда составит около 1,7 миллиардов евро.
Он также отметил, что Бельгия планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от замороженных российских активов.
Ранее стало известно, что на Украине арестовали все атиквы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Среди арестованных активов есть как IT-компании, предприятия мобильной связи, так и минеральные воды. При этом, в СБУ подчеркнули, что активы арестовали для того, чтобы они не могли быть переписаны на подставных лиц.
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Он также отметил, что Бельгия планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от замороженных российских активов.
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Евгения Парфентьева