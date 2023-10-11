Бельгия решила отправить Украине F-16 к 2025 году

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Правительство Бельгии отправит Украине истребители F-16 к 2025 году. Информацию сообщила глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире радио Bel RTL. Заявление было сделано перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе по вопросам поставок вооружения Украине.
«Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году», — завила глава МО.Отмечается, что количество переданных самолетов не уточняется. Дедондер сообщила, что вопрос решается «в зависимости от увеличения мощности наших новых истребителей F-35». Кроме того, глава бельгийского оборонного ведомства добавила, что Бельгия продолжит обучать украинских пилотов по обслуживанию авиационного парка для Киева.
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