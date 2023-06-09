Бельгия заявила о подготовке 700 солдат ВСУ

Фото: фотобанк Московской области
По ее словам, обучение военных украинской армии происходило на территории Польши и Германии. В настоящее время подготовлено более 700 солдат и интенсивное обучение продолжается. Дедондер также заявила об обучении
Министр добавила, что Бельгия также намерена провести обучение украинских пилотов, отметив при этом, что занятия пройдут не в королевстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Бельгия намерена потребовать разъяснений от Украины из-за использование оружия в Белгородской области.