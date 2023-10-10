Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь, передает телеканал MSNBC.
Кирби отметил, что новый транш помощи Израилю уже находится в пути. Он также рассказал, что Байден планирует сообщить о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по сбору информации о своих гражданах, находящихся в Израиле.
Кирби добавил, что президент США будет говорить о том, что евреи, которые находятся на американской территории, могут чувствовать себя в безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон пытался монополизировать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, однако он не был озабочен поиском компромиссов, которые были бы приемлемы для обеих сторон.
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Кирби добавил, что президент США будет говорить о том, что евреи, которые находятся на американской территории, могут чувствовать себя в безопасности.
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Екатерина Коршунова