Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь, передает телеканал MSNBC.