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Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе

15 сентября 2023, 20:59
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «всегда» готовит новые пакеты военной помощи для Киева и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму $175 млн. Вашингтон также передаст Киеву снаряды с обеднённым ураном для танков Аbrams.

До этого издание Politico со ссылкой на информированного чиновника американской администрации сообщило, что Белый дом объявит о первой поставке боеприпасов с обедненным ураном киевскому режиму. Так, отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена впервые направит Киеву неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи, состав которого вот-вот объявят.

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#украина
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На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом в Белом доме
Салливан: Байден примет Зеленского в Белом доме на следующей неделе
15 сентября 2023, 20:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский прибудет в США, чтобы встретится там с главой США Джозефом Байденом, об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.
«Президент Байден затем вернется в Вашингтон (из Нью-Йорка), чтобы принять президента Украины Зеленского здесь, в Белом доме, в четверг. Это будет их третья встреча здесь, в Белом доме», - прокомментировал ситуацию Салливан. 

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и вся верхушка киевского режима будут уничтожены, когда народу станут известны реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины. Соскин также заявил, что не поддерживает массовые аресты украинских граждан за протесты против официальной повестки.

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#украина
#белый дом
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Блинкен: США оставляют за Украиной выбор целей для передаваемого ей оружия
15 сентября 2023, 20:30

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет Киев к применению передаваемых вооружений для ударов вне ее границ, однако оставляет выбор целей за ней. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне.
Касательно вопроса поставки новых вооружений США Украине, Блинкен заявил, что «он, вероятно, находится на активном рассмотрении».

Напомним, ранее госсекретарь США заявил, что киевские власти согласятся на мирные переговоры в случае, если с инициативой их проведения выступит Москва. Однако он не заметил пока никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента России Владимира Путина. Госсекретарь добавил, что если российские власти выступят с инициативой переговоров, то Украина пойдет на это, а следом и США, потому что все уже устали от войны.

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В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
USAID: США и ее союзники с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
15 сентября 2023, 20:19

Фото: iStock/Andrey Iudin

Директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что США и их западным союзникам после выхода России из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%. Об этом Пауэр сообщила в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy.
Напомним, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля.

Ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера в целях во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

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#польша
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#ек
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ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран
Еврокомиссия обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом украинского зерна
15 сентября 2023, 20:04

Фото: iStock/Orientaly

Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября. 

Ранее Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен.

Напомним, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что в полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна.

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#украина
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#импорт
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#киев
#ек
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Ровно в полночь украинское зерно запретят ввозить в Польшу
Моравецкий: Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна
15 сентября 2023, 20:00

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна, подчеркнул он, отметив, что Румыния также солидарна с этой позицией.

Сегодня WSJ сообщил, что Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. По информации издания, власти Евросоюза должны решить, есть ли необходимость в продлении запрета на продажу украинской пшеницы в соседних странах блока, для предотвращения резкого падения цен.

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#зерно
#украина
#польша
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Итоги G20 говорят о крахе мирового господства Запада
LCI: Декларация стран G20 говорит о конце доминирования Запада в мире
15 сентября 2023, 19:49

Фото: iStock/Vector

Итоги саммита G20, в которых нет открытого осуждения спецоперации на Украине, говорят о конце мирового господства Запада, заявил бывший постпред Франции при ООН и посол Франции в США Жерар Аро в интервью LCI.
«Это крах успеха западного мира, это конец того периода, когда Запад доминировал в мире – периода, который для нас был нормальным, но в действительности вовсе таковым не был. Поэтому сейчас остальные страны говорят нам: «это окончено, вы больше не хозяева мира, у нас есть свое видение», - прокомментировал ситуацию Аро.

Он также заявил, что втягивать в этот конфликт африканские страны – бессмысленно. Они считают спецоперацию на Украине «войной белых», и не намерены в ней участвовать, поскольку никто не помог Африке, когда боевые действия шли на ее территории. 

Аро также призвал Францию не ввязываться в этот конфликт и не вставать на сторону Запада против всего остального мира. 

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#конфликт
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#запад
#g20
#украина
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США провоцируют ядерный конфликт на Украине
Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерную войну
15 сентября 2023, 19:11

Фото: iStock/RomoloTavani

Своими действиями на Украине Соединенные Штаты на Украине провоцируют ядерный конфликт, заявил профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в интервью для Newsweek.
«Новая мантра (Запада), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой», - прокомментировал ситуацию Абрамс.

По мнению эксперта, США забыли об осторожности, снабжая Украину оружием, которое способствует эскалации конфликта. В том числе, кассетными боеприпасами, которые запрещены в большинстве цивилизованных стран. Последней каплей терпения, по мнению профессора, может стать отправка Киеву систем ATACMS.

Абрамс также осудил нападки на американского предпринимателя Илона Маска, который отказался давать разрешение на использование его спутниковой системы Starlink для ударов по Крыму. По мнению Запада, таким образом он препятствует победе Украины.

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#оружие
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#конфликт
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Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира
15 сентября 2023, 18:22

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Сейчас Сергей Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны РФ. Фото генерала появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где сообщается о визите российской делегации высокого уровня.
Фотографии прокомментировал член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. Политик заявил, что сейчас рано делать какие-либо выводы о реализации Суровикина в Африке для пользы России. Слова военачальник передает телеграм-канал SHOT.

«Время покажет», — заявил Гурулёв. 
Ранее имя Сергея Суровикина пропало из списка главнокомандующих ВС РФ на сайте минобороны России. Позже генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли неплохую должность по СНГ.

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#минобороны рф
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#госдума
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Министр обороны ФРГ разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ
15 сентября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости / Стрингер

Министр обороны ФРГ Борис Писториус раздражительно отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить ВСУ ракеты дальнего действа Taurus. Небольшая стычка произошла во время дискуссии в Мюнстере после вопроса о возможных поставках крылатых ракет.

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» – с возмущением спросил Писториус.
По словам Министра обороны, Германия передает Вооруженным силам Украины достаточно разного вооружения, среди которых танки, бронетранспортеры и зенитные самоходные установки. 

Ранее Писториус заявлял, что правительство Германии собирается принять решение о поставках ракет Taurus в зону боевых действий через одну или две недели.

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