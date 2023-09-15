Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «всегда» готовит новые пакеты военной помощи для Киева и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе.
До этого издание Politico со ссылкой на информированного чиновника американской администрации сообщило, что Белый дом объявит о первой поставке боеприпасов с обедненным ураном киевскому режиму. Так, отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена впервые направит Киеву неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи, состав которого вот-вот объявят.
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Екатерина Коршунова