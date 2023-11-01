Байден пригрозил наложить вето на проект о помощи Израилю без Украины

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансов только Израилю без учета интересов Украины, при условии, что его согласует Палата представителей Конгресса США. Об этом говорится в сообщении на сайте бюджетного управления Белого дома.
В Белом доме считают, что помощь Израилю и Украине должна выделяться в рамках одного пакета.
В документе отмечают, что законопроект не предполагает выделение Киеву какой-либо помощи, несмотря на запрос со стороны Штатов и двухпартийное согласие. Кроме того, Республиканская партия, представившая этот законопроект, демонстрирует, насколько отличается подход к союзникам США.
«Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности», — указывается в заявлении.
Ранее обозреватель издания Politico Лара Селигман написал, что Киев умоляет Запад продолжить поставки вооружения и техники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак