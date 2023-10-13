Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Об этом Кирби сообщил в ходе спецбрифинга.