Белый дом бездоказательно обвинил КНДР в поставках оружия России

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Об этом Кирби сообщил в ходе спецбрифинга.
Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.
Сообщается, что это первый случай обвинения в адрес Северной Кореи. По мнению представителя Белого дома, между странами произошел обмен: Россия якобы поставила КНДР истребители и ракеты.
Ранее американский сенатор Рик Скотт запросил у ФБР данные о количестве кибератак, проведённых Россией, Китаем и Северной Кореей. Скотт выступил с таким обращением из-за хакерской атаки на больницу Tampa General, которая произошла в мае этого года в штате Флорида.
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Сообщается, что это первый случай обвинения в адрес Северной Кореи. По мнению представителя Белого дома, между странами произошел обмен: Россия якобы поставила КНДР истребители и ракеты.
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Екатерина Коршунова