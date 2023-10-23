Белый дом: Глава МИД КНР может посетить США на этой неделе

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Глава МИД КНР Ван И может посетить Соединенные Штаты Америки на этой неделе, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
«Возможно, уже на этой неделе», - прокомментировал ситуацию Кирби.
Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.
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