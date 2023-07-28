Белый дом исключил возможность помилования Хантера Байдена

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Президент США Джо Байден вряд ли помилует своего сына Хантера, который обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте», — ответила Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста, существует ли вероятность сценария о помиловании Байдена-младшего.Ранее суд в американском штате Делавэр (на родине Джо Байдена) отложил вынесение решения в отношении сына президента. Сторонам обвинения и защиты дали на предоставление дополнительной информации 30 дней.
Также Байдена-младшего обвиняют в использовании запрещенных препаратов и владении пистолетом «кольт». Это может грозить ему наказанием до десяти лет тюрьмы.
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Артем Путинцев