Белый дом намерен помогать Киеву, невзирая на общественное мнение в США

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Администрация президента США Джо Байдена будет требовать от Конгресса продолжения военной помощи Украине, несмотря на общественное мнение в Штатах. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он заявил, что за время украинского конфликта, США и Конгресс продемонстрировали уверенную поддержку Киева и намерены продолжать оказывать помощь в будущем.
По мнению Кирби, поддержка Украины важна не только для нее самой, но и для всех европейских партеров и союзников США, в том числе, по Североатлантическому альянсу. Он также отметил важность поддержки Киева для американского народа, отметив, что тема помощи затрагивает не только независимость Украины.
Однако, проведенные прежде опросы телеканалом CNN показали, что около 55% жителей США выступают против продолжения помощи Украине.
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По мнению Кирби, поддержка Украины важна не только для нее самой, но и для всех европейских партеров и союзников США, в том числе, по Североатлантическому альянсу. Он также отметил важность поддержки Киева для американского народа, отметив, что тема помощи затрагивает не только независимость Украины.
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Анастасия Крестьянова