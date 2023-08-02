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Белый дом не согласился с понижением рейтинга США от Fitch

Белый дом не согласился с понижением агентством Fitch рейтинга США, обвинив республиканцев
02 августа 2023, 02:32

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация Белого дома отвергает решение агентства Fitch о снижении кредитного рейтинга США, обвиняя в экономических трудностях республиканцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Карин Жан-Пьер.

«Мы решительно протестуем против этого решения», — отметила Жан-Пьер в своем заявлении.
Она указала, что предыдущая администрация была оценена по другой модели, в то время как текущая «бросает вызов действительности, пытаясь снизить рейтинг США в тот момент, когда президент Джо Байден достиг значительного восстановления экономики».

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#джо байден
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Трампу по новому делу грозит более 50 лет тюрьмы
Трампу по делу о вмешательстве в выборы грозит более 50 лет тюрьмы
02 августа 2023, 02:38

Фото: сайт Кремля

По новым обвинениям в деле о вмешательстве в выборы 2020 года, бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более 50 лет заключения. Однако, даже в случае его осуждения, Секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность, как предусмотрено американским законодательством.
Согласно параграфу 371 Кодекса США, «сговор с целью обмана США» подразумевает штраф и тюремный срок до пяти лет. Виновного в нарушении параграфа 1512, предусматривающего «воспрепятствование официальной процедуре», ждет штраф или тюрьма на срок до 20 лет, плюс аналогичное наказание за «сговор» на совершение такого преступления.

Наконец, за «сговор против прав», согласно параграфу 241, возможен штраф и заключение до 10 лет. Однако, ситуацию может усложнить конечный результат преступления: если в результате действий подсудимого кто-то умер, наказание может увеличиться до пожизненного заключения. Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа погибли протестующая и полицейский. Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинения против Трампа направлены на наказание виновных в штурме Капитолия.

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#наказание
#тюрьма
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США готовятся разочаровать Украину
GT: в качестве поддержки США могут предложить Украине только советы и консультации
02 августа 2023, 01:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Гарантии безопасности, предоставляемые США Украине, не будут подобны пятой статье устава НАТО и скорее всего ограничатся консультационной поддержкой, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в интервью Global Times.
«Ожидаемая поддержка США в сфере безопасности для Украины включает непрекращающуюся поставку оружия и помощь от союзников, но ’гарантии безопасности’ вряд ли будут похожи на соглашение в рамках пятой статьи устава НАТО. Вероятнее всего, они будут ограничены консультациями, помощью и советами по вопросам безопасности», — заявил эксперт.
По словам Ли, цель «гарантий безопасности» заключается в стремлении истощить Россию посредством Украины, а не в обеспечении подлинной безопасности Киева. Это, согласно мнению профессора, есть стратегия США и НАТО в отношении украинского конфликта.

Он также добавил, что военная поддержка Киева не равнозначна прямому вмешательству Запада в конфликт. Однако, развертывание войск альянса может вызвать катастрофу для всех европейских государств из-за риска ядерного удара.

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#сша
#эксперт
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#конфликт
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#поддержка
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Трампа обвинили во вмешательстве в выборы через штурм Капитолия
Обвинение: Трамп через штурм Капитолия сторонниками хотел вмешаться в выборы
02 августа 2023, 01:49

Фото: iStock/rarrarorro

Основанием для обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа стала его предполагаемая попытка помешать выборам путем провоцирования насилия и хаоса в Капитолии 6 января 2021 года, указано в обвинительном заключении, передает РИА Новости.
«Обвиняемый и его соучастник стремились использовать насилие и беспорядки в Капитолии, призывая законодателей отложить подтверждение результатов выборов на основании ложных утверждений о мошенничестве во время голосования», — говорится в документе.
По информации из заключения, большое жюри присяжных признало возможность привлечь экс-президента к ответственности за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», а также «сговор направленный против прав».

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Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в новые выборы
Штаб Трампа назвал обвинения против политика попыткой вмешаться в выборы 2024 года
02 августа 2023, 01:40

Фото: сайт Кремля

Команда бывшего президента США Дональда Трампа выразила мнение, что свежие обвинения в адрес Трампа являются стратегией текущей администрации президента Джо Байдена, направленной на влияние на выборы 2024 года. Это следует из заявления, опубликованного штабом во вторник на официальном сайте.
Ранее были выдвинуты новые обвинения против Трампа, включая сговор с целью обмана и попытку препятствовать подтверждению итогов выборов 2021 года с использованием насилия.

«Это всего лишь новый фрагмент продолжающейся сомнительной попытки семьи Байдена и Министерства юстиции, которое они используют как инструмент, вмешаться в президентские выборы 2024 года», — говорится в заявлении.
В команде Трампа также подчеркнули, что на данный момент бывший президент является «бесспорным лидером» с точки зрения грядущей президентской кампании.

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Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам
Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана
02 августа 2023, 01:01

Фото: сайт Кремля

В рамках дела о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года бывшему президенту США Дональду Трампу были выдвинуты новые обвинения, указано в документе, опубликованном в судебной базе данных.
Согласно представленным обвинениям, большое жюри присяжных поддержало возможность обвинения экс-президента по четырем статьям — «сговор с намерением обмануть США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры» и «сговор направленный против прав».

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БПЛА «коалиции» США 10 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
ЦПВС: БПЛА «коалиции» США 10 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
01 августа 2023, 22:44

Фото: iStock/vadimrysev

«Коалиция» во главе с США 10 раз за минувшие сутки нарушила протоколы о деконфликтации в Сирии путем несогласованных с Россией полетов БПЛА, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», - прокомментировал ситуацию Кулить во время брифинга.

Ранее замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении воздушного судна России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирии. Также сообщается, что за сутки было выявлено 12 нарушений, касающиеся полетов летательных аппаратов, без предварительного согласования с российской стороной.

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#сирия
#сша
#беспилотник
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В МО Белоруссии опровергли обвинение Польши в нарушении воздушного пространства
В Минобороны Белоруссии заявили, что не допускали нарушение воздушного пространства Польши
01 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/Stadtratte

В пресс-службе Минобороны Белоруссии заявили, что не нарушали границы воздушного пространства Польши.
Ранее МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами.По словам Варшавы, два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», - прокомментировали ситуацию представители белорусского ведомства. 

Польша продолжает наращивать военное присутствие на границах с Белоруссией. Не так давно там появились польские снайперы. Командование разместило в сети фото солдат со снайперским оружием в руках на фоне польско-белорусской границы. Публикация сопровождена подписью о том, как для снайперов характерны терпение и уверенность в себе.

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#белоруссия
#польша
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МИД Польши ждёт от Белоруссии объяснений о нарушении воздушных границ
01 августа 2023, 21:34

Фото: iStock/Evgeny555

МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами. Об этом сообщается на сайте польского ведомства.
Два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши. МИД страны требует от белорусской стороны объяснений, а также выражает свой протест.

Польские власти считают, что это намеренное вторжение, направленное на эскалацию напряжённости на границе государств.

Минобороны Польши подчеркнуло, что Белоруссия заранее уведомила о том, что будут проводиться учения на вертолётах рядом с границей. Однако они пересекли ей, причём на малой высоте, что помешало сразу распознать их радиолокационными системами.

Кроме того, в ведомстве заявили, что принимают этот инцидент за договорённость Москвы и Минска вести деятельность против Варшавы.

В связи со случившимся, власти Польши приняли решение усилить охрану границы, поэтому к ней будет отправлено больше военнослужащих и боевой техники.

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#мид
#польша
#белоруссия
#вертолёты
#нарушение
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На Украине опровергли план на случай смерти Зеленского
Алексей Данилов заявил, что у Украины нет плана на случай смерти Зеленского
01 августа 2023, 21:30

Фото: iStock/Collab Media

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Украины нет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, в эфире телеканал «Рада».
Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что в случае смерти действующего президента Украины Владимира Зеленского, власть в стране перейдет к Верховной Раде. Переход власти определен положением конституции, отметил Княжицкий. Он также добавил, что преемственность Радой позволит избежать «вакуума власти».

«Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы. Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация», - прокомментировал ситуацию Данилов.

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#владимир зеленский
#власть
#смерть
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