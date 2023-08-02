Белый дом не согласился с понижением рейтинга США от Fitch

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Администрация Белого дома отвергает решение агентства Fitch о снижении кредитного рейтинга США, обвиняя в экономических трудностях республиканцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Карин Жан-Пьер.
«Мы решительно протестуем против этого решения», — отметила Жан-Пьер в своем заявлении.Она указала, что предыдущая администрация была оценена по другой модели, в то время как текущая «бросает вызов действительности, пытаясь снизить рейтинг США в тот момент, когда президент Джо Байден достиг значительного восстановления экономики».
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