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Белый дом опроверг планы о создании «Мини-НАТО» в Азии

Белый дом опроверг планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе
18 августа 2023, 15:46

Фото: РИА Новости

В Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе.
Соединенные Штаты заявили, что все ​равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азии не хотят проникновения Североатлантического альянса в регион. Дипломат подчеркнул, что страны азиатского региона не хотят образования «Азиатско-Тихоокеанской» версии альянса, при этом, НАТО явно дает понять, что намерена расширяться на Восток.


В то же время, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у Токио нет планов о вступлении в НАТО, а решение об открытии представительства в стране пока не принято окончательно. При этом, премьер отметил, что укрепление связей и сотрудничества с членами Североатлантического альянса для Японии сейчас является одним из главных направлений во внешней политике.

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#нато
#япония
#белый дом
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МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС
Смадияров: Казахстан хочет сотрудничать с БРИКС, но говорить о членстве рано
18 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/freedarst

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Смадиярова, Россия и Китай — соседи и ближайшие политические и торгово-экономические партнеры Казахстана. Он также отметил, что с Индией у республики установлено стратегическое партнёрство.

Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.

Напомним, лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

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Сисадмины ТИК проходят обучение перед Единым днём голосования
18 августа 2023, 15:21

Фото: Мособлизбирком

Системные администраторы территориальных избирательных комиссий Подмосковья проходят онлайн-обучение в рамках подготовки к Единому дню голосования. В Московской области на выборах губернатора региона почти четверть избирательных участков будут оснащены КОИБами.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней – это электронная урна со сканером для распознавания и принятия бюллетеней, автоматического подсчёта голосов избирателей и формирования итогового протокола. Всё это позволяет оперативно и достоверно обобщать информацию с избирательных участков.  

Члены территориальных и участковых избирательных комиссий должны знать правила применения КОИБов. Системные администраторы ТИК региона проходят обучение на специально созданном интернет-ресурсе. Мособлизбирком подготовил методические материалы, где прописаны пошаговые действия членов избирательных комиссий от момента получения ими оборудования до подведения итогов голосования.   Позднее сисадмины будут организовывать обучения членов уже участковых избирательных комиссий – будущих операторов КОИБов.
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#выборы
#едг
#дэг
#голосование
#московская область
#подмосковье
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В МИД атаку БПЛА ВСУ на Москву назвали подтверждением престпности киевского режима
МИД: Атака беспилотников на Москву только подтверждает суть преступного режима Зеленского
18 августа 2023, 15:07

Фото: iStock/Naypong

Попытка Киева нанести удар беспилотником по центру Москвы – очередное подтверждение преступности режима Зеленского, прокомментировали ситуацию в МИД РФ.
Ночью 18 августа силами ПВО был уничтожен БПЛА при попытке пролёта на Москву. Уточняется, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. По предварительным данным никто не пострадал, зданию не нанесено значимых разрушений.

Администрация США вливает в Украину огромное количество денег, пренебрегая интересами американских граждан. По мнению эксперта, удары украинских беспилотников по инфраструктуре РФ говорят о том, что Киев хочет напасть на Москву, а не защититься, что может привести мир к ядерной войне.

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#москва
#беспилотник
#мид рф
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США намерены «поддержать» избирательные процессы в Грузии
18 августа 2023, 14:45

Фото: istockphoto.com/Diy13

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о планах найти специалиста, который займётся внедрением американской стратегии по политическим процессам в Грузии.
По задумке Штатов, это «поможет» властям Грузии в «повышении честности выборов».

«USAID/Грузия сотрудничает с правительством Грузии, местными организациями гражданского общества и международными НПО для повышения честности выборов и вовлечённости граждан в политические процессы», — приводит RT текст соответствующего документа.

В USAID добавили, что такие меры направлены в том числе и на то, чтобы дать возможность избирателям Грузии «эффективно требовать» предвыборных платформ и политических программ.

При этом влияние США в ЕС начинает уменьшаться, о чём может сигнализировать уход американского инвестора и финансиста Джорджа Сороса из Европы. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, отметив, что такая ситуация может сигнализировать о грядущем переделе сфер влияния.

«Есть гипотеза, что Западной Европой будет управлять Лондон, а в Восточной будет хаос, к чему и готовят Польшу, которая должна будет устроить войнушку. Кто-то говорит, что США точно не будут уходить, но тогда возникает вопрос, почему Фонд Сороса на днях закрыл практически все программы по Евросоюзу», — заявил в беседе с «Царьградом» Хазин.

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#сша
#грузия
#ес
#политика
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МИД РФ закрыло въезда в страну ряду официальных лиц Молдавии
18 августа 2023, 14:28

Фото: istockphoto/Nabil Kamara

Россия закрыла въезд в страну некоторым официальным лицам Молдавии в качестве ответа на сокращение численности сотрудников российского посольства.
Такое заявление 18 августа сделало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
 
Чрезвычайному и полномочному послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию, вызванному в здание на Смоленской-Сенной площади, заявили протест «в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений», - сообщается на сайте МИД РФ.
Указано, что недружественный шаг приведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, которые и так находятся в глубоком кризисе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что количество оставшихся в республике российских дипломатов достаточно для обеспечения качественных услуг.

По словам властей, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику, поэтому приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.

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#молдова
#посол
#мид рф
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ЕС профинансирует «информационные услуги» для украинских журналистов
18 августа 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/artJazz

Европейская служба внешних связей объявила о поиске специалиста для оказания услуг по медиаподдержке представительству Евросоюза на Украине.
Так, подрядчик должен будет мониторить освещение тем, связанных с ЕС, в украинских СМИ, готовить информационные бюллетени для украинских журналистов, поддерживать европейский имидж в соцсетях.
На эти цели планируется выделить €1,5 млн.

«Цель — сотрудничество с основными, формирующими общественное мнение СМИ, которые пользуются популярностью или влиянием в соответствующих областях, а также обеспечение широкого распространения информации и сигналов о ЕС, отношениях между ЕС и Украиной и деятельности представительства ЕС на Украине», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время в США уже назревают недовольства по поводу постоянной помощи Украине. Так, часть представителей Конгресса выступили против нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.

«Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву в $24 млрд из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении украинских войск, пишет Washington Post со ссылкой на источники», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

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#сми
#европа
#украина
#политика
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Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН
Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре
18 августа 2023, 13:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН. Согласно распоряжению главы государства, делегацию РФ возглавит глава российского МИД Сергей Лавров.
Текст распоряжения главы государства размещен на портале правовой информации.  

Согласно документу, делегацию РФ на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представит глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.  

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском. 

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#владимир путин
#сергей лавров
#оон
#лукашенко
#рф
#переговоры
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В Анкаре назвали утверждения WSJ о помощи России и шантаже Вашингтона чушью
18 августа 2023, 13:44

Фото: iStock/george tsartsianidis

Дипломатический источник в Анкаре заявил, что утверждения Запада о том, что Турция якобы помогает РФ обходить санкции – чушь.
По словам источника, у Турции особая роль в посредничестве по урегулированию украинской ситуации. Он также отметил, что США уведомили Турцию о последствиях помощи РФ в обходе рестрикций.

Ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Власти США стараются добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, однако вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям».

Отмечается, что в Вашингтоне крайне обеспокоены тем, что Турция может помогать России обходить международные санкции.

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#сша
#меры
#запад
#рф
#санкции
#турция
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Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде
Железняк: проект о декриминализации порно зарегистрировали в Раде
18 августа 2023, 13:27

Фото: iStock/alzay

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте парламента Украины.
Отмечается, что на данный момент на сайте Рады не опубликован ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему. 

Ранее Железняк пояснил законодательную инициативу депутатов и сообщил, что уголовная ответственность останется только за экстремальную порнографию и порно без согласия. Также, будет запрещено привлекать к участию в порно детей. Он объяснил такое решение тем, что фантазия правоохранительных органов генерирует слишком большое количество дел в год по указанной статье.

По словам депутата, законопроект был разработан совместно с госорганами и различными общественными организациями.

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#законопроект
#киев
#переговоры
#украина
#депутат
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