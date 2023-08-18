Белый дом опроверг планы о создании «Мини-НАТО» в Азии

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В Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе.
Соединенные Штаты заявили, что все равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азии не хотят проникновения Североатлантического альянса в регион. Дипломат подчеркнул, что страны азиатского региона не хотят образования «Азиатско-Тихоокеанской» версии альянса, при этом, НАТО явно дает понять, что намерена расширяться на Восток.
В то же время, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у Токио нет планов о вступлении в НАТО, а решение об открытии представительства в стране пока не принято окончательно. При этом, премьер отметил, что укрепление связей и сотрудничества с членами Североатлантического альянса для Японии сейчас является одним из главных направлений во внешней политике.
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Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азии не хотят проникновения Североатлантического альянса в регион. Дипломат подчеркнул, что страны азиатского региона не хотят образования «Азиатско-Тихоокеанской» версии альянса, при этом, НАТО явно дает понять, что намерена расширяться на Восток.
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Евгения Парфентьева