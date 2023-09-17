Белый дом принял необычное решение при публикации речи Байдена

Белый дом внес изменения в стенограмму речи президента США Джо Байдена, в которой он случайно создал впечатление о необразованности афроамериканских и латиноамериканских рабочих. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Согласно данным издания, американский лидер проговорил эту фразу в ходе своего выступления в общественном колледже принца Джорджа в Ларго, штат Мэриленд, 14 сентября. В своей речи он сказал, что в стране создано 13 миллионов рабочих мест.
Позже Белый дом внес изменения в фразу, добавив перед словами «рабочих без дипломов» предлог «и». Такое изменение было сделано, чтобы уточнить и улучшить смысл высказывания президента, предотвратив восприятие его слов как намека на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.
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«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», - заявил Байден.
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Артем Кузьмин