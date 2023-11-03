Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средств

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Имевшиеся у администрации США дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны. Об этом сообщили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов.
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Екатерина Коршунова