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Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средств

03 ноября 2023, 21:09
Фото: iStock/PromesaArtStudio

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Имевшиеся у администрации США дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны. Об этом сообщили в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон начинает передавать Киеву меньшее количество военного имущества из наличия Пентагона, чтобы «растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок». Жан-Пьер также призвала конгресс поспешить с одобрением заявки американского президента Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов помощи.

Ранее сообщалось, что США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов.

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#пентагон
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Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные учения
03 ноября 2023, 21:27

Фото: iStock/Dovapi

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Сообщается, что Евменов встретится с руководством Мьянмы и командованием военно-морских сил. Одна из целей поездки заключается в укреплении военно-морского сотрудничества между РФ и Мьянмой.

Ранее сообщалось, что первый за 30 лет самолёт из Мьянмы прибыл в Россию. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск. На данный момент авиасообщение снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.

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#новосибирск
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МИД: Визит президента Аббаса в РФ отложен по просьбе палестинской стороны
03 ноября 2023, 20:38

Фото: kremlin.ru

Запланированный визит в Россию главы Палестины Махмуда Аббаса перенесён по просьбе палестинской стороны, об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
«То, что было запланировано на 15 ноября, по просьбе палестинского руководства визит отложен», - прокомментировал ситуацию Богданов. 

Замглавы МИД отметил, что Аббас не может покинуть страну из-за крайне напряженной ситуации в регионе. При этом, он подчеркнул, что российская сторона отнеслась к этим обстоятельствам с пониманием.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуацию на Ближнем Востоке сейчас крайне плачевна и для США. По американским военным базам в Сирии и Ираке наносятся регулярные удары, в результате которых гибнут военные.

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#мид
#палестина
#россия
#президент
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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон: США выделяют 300 миллионов долларов на закупку нового оружия Украине
03 ноября 2023, 20:24

Фото: iStock/Pineapple Studio

США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Сообщается, что украинские войска получат дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также патроны, гранаты и обмундирование.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов. Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выедет с территории Украины войска.

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#москва
#сша
#помощь
#боеприпасы
#вооружение
#киев
#блинкен
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«У нас места в унитазах хватает»: Лукашенко отреагировал на ноту Литвы по БелАЭС
Лукашенко: Минск особо не парится из-за писем Литвы с протестами против БелАЭС
03 ноября 2023, 19:55

Фото: kremlin.ru

Минск не особо волнуют ноты протеста Литвы, связанные с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, его слова цитируются на официальном сайте президента Республики Беларусь.
«Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Президент также напомнил, что приглашал к сотрудничеству специалистов с литовской Игналинской атомной станции, однако, они отказались. По словам президента, нынешняя нота протеста далеко не первая. 

«Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает», - сыронизировал Лукашенко, подчеркнув, что эти протесты особо «не парят» белорусов. 

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#президент
#отношения
#станции
#протесты
#лукашенко
#аэс
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«Бьют постоянно»: В США предрекли полный разгром военным базам в Сирии и Ираке
Джонсон: Военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке
03 ноября 2023, 19:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военные американской армии погибают от непрекращающихся ударов по базам США в Сирии и Ираке, об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.
«Каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Вооруженные силы США понесли потери, но они не разглашают их», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

Источники эксперта сообщают, что с момент эскалации палестино-израильского конфликта ситуация для военного контингента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке становится хуже с каждым днем. 

В то же время, американский чиновник в беседе с агентством Bloomberg сообщил, что США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости новом ближневосточном конфликте.

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#сша
#военные
#сирия
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Экс-депутат Верховной рады Олейник усомнился в проведении выборов на Украине
03 ноября 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник высказал мнение о том, что выборы на Украине в 2024 году вряд ли состояться.
«Точно об этом мы узнаем 26 или 27 декабря — в дни, когда украинский парламент должен принять решение о назначении выборов. Скорее всего, этого не случится, так как во время военного положения сложно обеспечивать конституционные права граждан. Так, 8 млн украинцев, находящихся сейчас за пределами страны, не смогут проголосовать!», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Олейник.

Он также добавил, что сложно будет организовать выборы среди военных и солдат.

Кроме того, по его мнению, если выборы и состояться, то наиболее сильными, чем действующий президент Украины кандидатами могут стать Валерий Залужный, Александр Сырский и даже Кирилл Буданов.

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#выборы
#президент
#зеленский
#украина
#политика
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США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины
Блинкен: США выделят новый пакет военной помощи Украине на $125млн
03 ноября 2023, 19:14

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выедет с территории Украины войска. 

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. 

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#сша
#украина
#помощь
#оружие
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МВД предложило законодательно ввести ряд запретов для нелегальных мигрантов
03 ноября 2023, 19:02

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Министерство внутренних дел России подготовило новый законопроект. Согласно документу, нелегальным мигрантам, в частности, будет запрещено регистрировать автомобиль, открывать банковский счет, то есть пользоваться средствами перевода денег, и заключать брак.
Как рассказала во время выступления на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России: национальная политика — современный этап»  начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, если человек является нелегальным мигрантом, у него не должно быть доступа к этим услугам.

По ее словам, такие меры будут способствовать выявлению незаконных мигрантов и их выдворению за пределы России. Также они позволят эффективно бороться со вступлением в фиктивные браки и с установлением фиктивного отцовства для получения права на постоянное проживание в стране и российского гражданства.

Как сообщила Казакова, на текущий момент на территории России находится 6,4 миллиона иностранных граждан, подавляющее большинство которых приехали с целью осуществления трудовой деятельности.

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#мвд
#права
#политика
#человек
#меры
#мигрант
#законопроект
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Кулеба: Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов
03 ноября 2023, 18:52

Фото: iStock/Liukov

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года, об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его цитирует Sky News.
«Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все за и против», - прокомментировал ситуацию Кулеба.

Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами. 

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.

При этом, не все украинские политики поддерживают идею о сохранении президентского кресла за Зеленским. Многие считают, что именно его модель управления порождает коррупцию и убивает демократию. 

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