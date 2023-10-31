Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами

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В Белом доме признали, что жертвами ударов Израиля по сектору Газа становятся мирные жители, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
«Я не отрицаю того, что это происходит сейчас. Разумеется, оно происходит. Это - трагедия, однако целью израильских сил не является преднамеренное лишение жизни невинных гражданских лиц. Они пытаются свести эти потери к минимуму», - прокомментировал ситуацию Кирби.
Напомним, 31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.
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Евгения Парфентьева