Белый дом призвал Израиль использовать передаваемое ему оружие по законам войны

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Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США потребовали, чтобы Израиль использовал полученное американское оружие строго по законам войны. Об этом Салливан сообщил в интервью телеканалу ABC.
Салливан отметил, что Вашингтон выдвигает такие требования «каждый раз, когда передает оружие другому государству».
Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.
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Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
Екатерина Коршунова