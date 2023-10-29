Радио1
Главная / Новости / Политика/ Белый дом призвал Израиль использовать передаваемое ему оружие по законам войны

Белый дом призвал Израиль использовать передаваемое ему оружие по законам войны

29 октября 2023, 17:24
Фото: iStock/goglik8

Фото: iStock/goglik8

Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США потребовали, чтобы Израиль использовал полученное американское оружие строго по законам войны. Об этом Салливан сообщил в интервью телеканалу ABC.
Салливан отметил, что Вашингтон выдвигает такие требования «каждый раз, когда передает оружие другому государству».

Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израиль предупредил больницу «Аль-Кудс» в Газе о намерении нанести удар

Экс-сотрудник «Моссада» Палти: война в Газе не завершится наземной операцией

Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
#сша
#операция
#израиль
#оружие
#армия
#президент
#война
#министр
#джо
Читайте нас в
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме
Медведев: европейцам никто не даст гарантии, что зима не станет слишком холодной
29 октября 2023, 16:18

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной. Об этом Медведев написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».
По его словам, европейцам следует утешать себя тем фактом, что «они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России». Медведев также добавил, что рост тарифов на тепло продолжится, и дорогой сжиженный природный газ из США им не поможет. 

Ранее Медведев заявил, что Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи Вашингтона стать злейшим врагом России. Он также подчеркнул, что Европейский союз потерял РФ как долгосрочного стратегического партнёра.

Читайте также:

Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ

Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе

Медведев подчеркнул разницу в масштабах митингов за Палестину и Украину
#сша
#газ
#европа
#тепло
#рост
#медведев
#рф
Читайте нас в
Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ
29 октября 2023, 16:03

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи Вашингтона стать злейшим врагом России. Об этом Медведев написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Медведев подчеркнул, что Европейский союз потерял РФ как долгосрочного стратегического партнёра 

«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги», — пояснил зампред Совбеза РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, так же как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.

Читайте также:

Медведев подчеркнул разницу в масштабах митингов за Палестину и Украину

СМИ: Россия вызывает наибольший страх у контрразведки Чехии

Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его
#сша
#россия
#страх
#президент
#соседи
#дмитрий песков
#заявление
#медведев
#джо
Читайте нас в
Медведев подчеркнул разницу в масштабах митингов за Палестину и Украину
29 октября 2023, 14:39

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале фотографии митингов за Палестину и Украину и предложил оценить разницу в числе участников.
«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», — так Медведев подписал несколько фотографий.

На снимках изображены митинги: на одной из них множество человек, которые выступают в поддержку Палестины, а на другой — малая группа людей с украинскими флагами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Палестине назвали число погибших детей при обстрелах Газы

Экс-сотрудник «Моссада» Палти: война в Газе не завершится наземной операцией

Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе
#операция
#армия
#война
#человек
#министр
#медведев
Читайте нас в
Экс-сотрудник «Моссада» Палти: война в Газе не завершится наземной операцией
29 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/ffikretow

Бывший глава разведуправления службы внешней разведки («Моссад») Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет «очень длинной» и не завершится наземной операцией. Об это сообщает телеканал Rai1.
По словам Палти, военные действия не ограничены временем. Он отметил, что Израиль будет вести боевые действия до тех пор, пока не убедится что события 7 октября никогда больше не повторятся.

Ранее сообщалось, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израиль предупредил больницу «Аль-Кудс» в Газе о намерении нанести удар

Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе

Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
#операция
#израиль
#военные
#армия
#страны
#больницы
#министр
#оон
Читайте нас в
Украина захотела ударить по России с нового фронта
В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти
29 октября 2023, 13:27

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михаила Сарджвеладзе заявил, что на Украине имеют большой вес силы, желающие видеть во главе Грузии осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, передает Sputnik Грузия.
По словам Сарджвеладзе, киевские власти долгое время активно выступают за открытие второго фронта против РФ в Грузии. Он отметил, что инициатором и прямым сторонником таких действий выступает секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Напомним, глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Украины призывали Грузию открыть второй фронт против РФ. По его словам, с инициативой выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Вместе с ним на антироссийских действиях настаивал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также:

В Грузии заявили о просьбах Украины открыть второй фронт против РФ

Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ

СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине
#страны
#рф
#пво
#украина
#грузия
Читайте нас в
Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе
Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе
29 октября 2023, 13:20

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов и пресекать любые попытки расколоть российское общество. Об этом Меликов написал в своем телеграм-канале.
По словам Меликова, оперативная и профессиональная работа сотрудников регионального МВД и муниципальных властей помогла быстро исправить возникшее недоразумение. Он также призвал всех, кто любит и уважает Дагестан, «быть благоразумным и пресекать любые попытки раскола общества».

Напомним, в Дагестане прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Дагестане прошел конный пробег в поддержку Палестины

Израиль предупредил больницу «Аль-Кудс» в Газе о намерении нанести удар

Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
#работа
#операция
#армия
#страны
#пробег
#министр
#акции
#дагестан
#оон
Читайте нас в
Израиль предупредил больницу «Аль-Кудс» в Газе о намерении нанести удар
Красный полумесяц: Израиль заявил о намерении обстрелять больницу «Аль-Кудс»
29 октября 2023, 12:50

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Об этом говорится в сообщении палестинского Красного полумесяца в соцсети Х.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в секторе Газа удерживают 230 заложников. По его словам, все семьи заложников уведомлены о ситуации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израиль назвал число заложников, которых удерживают в Газе

Лидер Палестины Аббас вскоре посетит Москву с официальным визитом, заявили в МИД

Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
#операция
#израиль
#армия
#семьи
#страны
#министр
#оон
Читайте нас в
Израиль назвал число заложников, которых удерживают в Газе
В Газе удерживают 230 израильских заложников
29 октября 2023, 12:14

Фото: istockphoto/e-crow

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что в секторе Газа удерживают 230 заложников.
По данным ТАСС, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что все семьи заложников уведомлены о ситуации.

Ранее Россия запросила у ХАМАС информацию о предположительно находящихся в заложниках восьми россиянах, которых готовы отпустить на родину. Об этом РИА Новости заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, от российского внешнеполитического ведомства поступил список граждан, имеющих двойное гражданство. Эти восемь человек, предположительно, могут находиться в заложниках палестинского движения ХАМАС.

Читайте также:

ХАМАС выразило готовность отпустить россиян, находящихся в заложниках

Tasnim: Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля

Израиль перешёл к новой фазе военных действий
#израиль
#новости
#хамас
Читайте нас в
Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
Глава МО Чехии Чернохова призвала к выходу из ООН из-за резолюции по Израилю
29 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Чернохова написала в социальной сети X.
По мнению министра обороны Чехии, данный документ направлен на поддержку террористов. Чернохова отметила, что Чехии нет смысла оставаться в организации, которая поддерживает терроризм.

Чернохова подчеркнула, что ей стыдно за Организацию Объединенных Наций. Она также напомнила о числе убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Группировку ХАМАС Чернохова сравнила с террористическими действиями «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что последние надежды на то, что Совету безопасности или Генеральной ассамблее (ГА) ООН удастся найти общее решение по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, рухнули. Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

Читайте также:

Генассамблея ООН призвала Израиль и Палестину к немедленному перемирию

Израиль назвал ООН нелегитимной после принятия резолюции по Газе

Израиль отверг резолюцию ООН о немедленном прекращении огня
#израиль
#призыв
#оон
#рф
#палестина
Читайте нас в
Достижения.рф