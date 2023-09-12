Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену

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Белый дом из-за анонсированного спикером палаты представителей США Кевином Маккарти расследовании в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену заявил, что у него нет доказательств и поддержки республиканцев.
Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена. Согласно результатам расследования законодателей США, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.
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Екатерина Коршунова