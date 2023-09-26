Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне

Он отметил, что большое количество украинцев прибыло в Венгрию за защитой. Здесь мужчины, женщины и дети получили гарантию безопасности. Именно поэтому страна не собирается выполнять требования украинских властей о возвращении военнообязанных для их дальнейшей службы в зоне СВО.Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ждёт от Украины соблюдения прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Она призвала страну соблюдать характерные для Европы ценности.В Венгрии сделалиВ Венгрии заявили, чтоКиев началПольши и Словакии