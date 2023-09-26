Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты осуждают нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, произошедшее в воскресенье, и находятся в контакте с дипмиссией для проведения расследования.
«США осуждают нападение на кубинское посольство в Вашингтоне, о котором стало известно в воскресенье. Нападения на дипломатические объекты неприемлемы. Мы находимся в контакте с представителями посольства и правоохранительными органами, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное расследование, а также предложить нашу поддержку для будущих усилий по защите дипмиссии», — цитирует агентство слова Салливана.
Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил, что неизвестный бросил в здание посольства в Вашингтоне две бутылки с зажигательной смесью. Никто из сотрудников не пострадал, отметил министр. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в свою очередь призвал американские власти отреагировать на произошедшее.
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Диана Аванесян