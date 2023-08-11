Белый дом: Спецоперация продлится до лета 2024 года

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Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме не исключают того, что конфликт на Украине будет продолжаться и летом 2024 года.
Накануне сообщалось, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину. Заседание по данному вопросу запланировано на 17 августа. В его рамках будут обсуждены вопросы направления вооружений и боеприпасов Киеву и его финансирование.
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Анастасия Крестьянова