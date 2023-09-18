Белый дом уверен в прогрессе контрнаступления ВСУ

Посол Франции Жан Леви был вызван в министерство иностранных дел России для прояснения ситуации с журналистами на саммите G-20 в Нью-Дели. Тогда представители двух российских СМИ не были допущены на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона.