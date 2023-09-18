Белый дом уверен в прогрессе контрнаступления ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинское контрнаступление прогрессирует.
«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», - сообщил Кирби в ходе брифинга об участии США в Генассамблее ООН.
Однако точных данных, на основании чего были сделаны такие оценки, он не привел.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN заявил об успешности контрнаступления ВСУ. По его словам, инициатива полностью на стороне Украины.
Читайте также:
В США раскрыли страшную правду о последнем рывке контрнаступления ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях
В ВСУ сделали жуткое заявление об украинском контрнаступлении
Элина Позднякова