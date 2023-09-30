Белый дом в соцсети X ведёт подсчёт времени до возможного «шатдауна»

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Белый дом на своей странице в соцсети X начал вести отсчёт до возможной приостановки работы федерального правительства.
Ежечасно появляется новый пост с обновлёнными данными.
Приостановка деятельности федерального правительства может наступить 1 октября. Чтобы предоставить «шатдаун», конгресс должен согласовать новый бюджет. Свои версии краткосрочного бюджета представят обе палаты.
При этом, вряд ли удастся согласовать один из этих вариантов точно в срок, поскольку имеются разногласия между законодателями и администрацией США. Они не могут прийти к компромиссу в вопросе объёмов финансирования.
Кроме того, ряд конгрессменов отказался голосовать за принятие нового бюджета до тех пор, пока в него входят деньги, выделяемые на помощь Украине.
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Приостановка деятельности федерального правительства может наступить 1 октября. Чтобы предоставить «шатдаун», конгресс должен согласовать новый бюджет. Свои версии краткосрочного бюджета представят обе палаты.
Кроме того, ряд конгрессменов отказался голосовать за принятие нового бюджета до тех пор, пока в него входят деньги, выделяемые на помощь Украине.
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Анастасия Чинкова