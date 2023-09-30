Радио1
Главная / Новости / Политика/ Белый дом в соцсети X ведёт подсчёт времени до возможного «шатдауна»

Белый дом в соцсети X ведёт подсчёт времени до возможного «шатдауна»

30 сентября 2023, 17:26
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

Белый дом на своей странице в соцсети X начал вести отсчёт до возможной приостановки работы федерального правительства.
Ежечасно появляется новый пост с обновлёнными данными.

Приостановка деятельности федерального правительства может наступить 1 октября. Чтобы предоставить «шатдаун», конгресс должен согласовать новый бюджет. Свои версии краткосрочного бюджета представят обе палаты.


При этом, вряд ли удастся согласовать один из этих вариантов точно в срок, поскольку имеются разногласия между законодателями и администрацией США. Они не могут прийти к компромиссу в вопросе объёмов финансирования.

Кроме того, ряд конгрессменов отказался голосовать за принятие нового бюджета до тех пор, пока в него входят деньги, выделяемые на помощь Украине.

Читайте также:

Newsweek: Приостановка работы правительства США станет катастрофой для Киева

В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

Маккарти высказался против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет США
#сша
#правительство
#бюджет
#деньги
Читайте нас в
Глава европейской дипломатии Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом
30 сентября 2023, 17:02

Фото: istockphoto/artJazz

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с внезапным визитом. Об этом сообщила пресс-служба руководителя евродипломатии в заявлении, распространенном в Брюсселе.
В тексте приводятся слова самого Борреля о том, что его присутствие в Одессе показывает то, как Европа поддерживает в военном и экономическом плане, а также с помощью дипломатических и политических шагов.

Также в своем выступлении еврочиновник осудил произошедшее год назад воссоединение новых регионов с Россией, удары по портовой инфраструктуре Одессы и высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Об ударах ВСУ иностранными ракетами по Севастополю и террористических атаках на Крымский мост, в результате которых гибли мирные люди, Боррель, как это и положено дипломату, тактично умолчал.

Читайте также:

Боррель выразил сожаление, что мир «не играет по правилам»

Боррель назвал основную причину провала контрнаступления ВСУ

Боррель обсудит возрождение зерновой сделки с генсеком ООН Гутерришем

#мост
#европа
#крымский мост
#люди
#всу
#евросоюз
Читайте нас в
Россия и Куба подпишут программу сотрудничества в нескольких сферах
Мишустин: правительство РФ подпишет программу сотрудничества с Кубой
30 сентября 2023, 16:39

Фото: iStock/btgbtg

Правительство РФ подпишет программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Кубой на 2023-2030 годы. С таким поручением выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Уточняется, что программа была разработана Минэкономразвития РФ, МИДом РФ, правительством Кубы и другими российскими федеральными органами исполнительной власти. 

Подпишет программу зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам сотрудничества России с соседними государствами. По его словам, главными составляющими отношений становятся сферы экономики, безопасности, а также обеспечения 

Читайте также:

Кремль: Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с соседями

Путин: Фидель Кастро был настоящей глыбой

Шойгу объявил о новом уровне сотрудничества России с Ираном
#россия
#сотрудничество
#правительство
#программа
#михаил мишустин
Читайте нас в
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина капитулирует либо исчезнет
30 сентября 2023, 16:19

Фото: istockphoto/JARAMA

Для Украины осталось только два реальных исхода в существующих обстоятельствах: либо капитуляция, либо исчезновение с лица Земли. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт заметил, что план Зеленского из десяти пунктов выглядит абсолютно нереальным. Украинские предложения по мирному урегулированию никогда не будут реализованы. Киевские власти хотят, чтобы Россия полностью вывела свои войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила Украине репарации. Все это даже не выглядит серьезным предложением, и Россия ясно это дала понять, отметил экс-агент ЦРУ.

Джонсон подчеркнул, что конфликт непременно закончится на российских условиях, а Киев вынужден будет капитулировать, если не хочет допустить полного исчезновения Украины как государства. Существуют только эти два варианта, сказал в заключение эксперт.

Читайте также:

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Скандал с нацистом в Канаде навредит Зеленскому

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия мощно отвечает на ракетные атаки ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях

#россия
#эксперт
#конфликт
#план
#youtube
#интервью
#киев
#украина
#владимир путин
Читайте нас в
Лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта рассказал об ответственности США за ситуацию на Украине
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта: США несут ответственность за Украину
30 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США, являясь лидером НАТО и сверхдержавой, ответственна за ситуацию на Украине. Об этом в интервью изданию Nikkei Asia заявил президент Восточного Тимора, нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта.
Он отметил, что США частично несут ответственность за ситуацию, которая разворачивается на Украине. В тот момент, когда США начали поддерживать Украину, к ним присоединились и европейские государства.

Кроме того, эксперт выразил опасения о начале применения государствами ядерного вооружения.

В завершение Рамуш-Орта заявил, что США для того, чтобы показать своё лидерство, должны прекратить использовать Тайвань для нанесения удара Пекину.

Читайте также:

Экс-разведчик США Риттер раскрыл, что ждёт правительство Украины после окончания СВО

Newsweek: Приостановка работы правительства США станет для Киева катастрофой

Экс-разведчик США Риттер раскрыл, чего не избежать Украине
#украина
#сша
#нато
#правительство
#лидерство
Читайте нас в
Шольц предложил ввести новые меры в отношении беженцев
Шольц призвал усилить меры контроля на границах Евросоюза
30 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/sinonimas

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал ввести более строгий контроль на внешних границах Евросоюза, а также регистрировать всех мигрантов, пересекающих страны. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland, говоря об увеличившемся потоке беженцев в Германию.
По словам Шольца, количество беженцев, пытающихся пересечь границу с Германией, сильно увеличилось. При этом, у большинства из них нет регистрации о пересечении других стран Евросоюза, в которых практически все из них побывали до приезда в ФРГ. 

Именно по этой причине канцлер Германии призвал усилить контроль на границах. Он заявил, что поддерживает те дополнительные меры, которые уже были введены в ряде стран, например, в Австрии и Чехии.

Читайте также:

Helsingin Sanomat: Финские военные договариваются с землевладельцами у границы

Чехия назвала Россию главной угрозой для страны

Путин разрешил украинцам пересекать границу России по внутреннему паспорту
#граница
#евросоюз
#контроль
#страны
#меры
#олаф
Читайте нас в
Губернатор Херсонской области Сальдо раскрыл, сколько на него предпринималось покушений
Сальдо заявил, что было предпринято несколько попыток покушения на него
30 сентября 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, что в отношении него была предпринята не одна попытка покушения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Таврия».
Он отметил, что большая часть покушений не была завершена успешно. Однако были случаи, когда от таких террористических актов погибали мирные жители, некоторые из них также получили ранения.

Сальдо поблагодарил жителей Херсонской области за своевременное предупреждение о готовящихся актах, а также о найденных взрывчатых веществах.

При этом, одна из предпринятых попыток всё же принесла нужные результаты террористам. В августе 2022 года Сальдо попал в больницу после отравления боевым отравляющим веществом. В течение двух недель он находился в коме.

Сальдо добавил, что в планировании этого покушения принимал участие человек, с которым он был давно знаком, и имел доверительные отношения.

Читайте также:

Сальдо заявил, что ВСУ совершили покушение на журналиста в Херсонской области

Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

«Бесится от бессилия»: Сальдо назвал причину распространения фейков Украиной
#украина
#херсонская область
#владимир сальдо
#покушение
Читайте нас в
Донецку и Луганску предложили присвоить звание «Город-герой СВО»
ЛДПР предложила присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой СВО»
30 сентября 2023, 13:03

Фото: iStock/Derek Brumby

Фракция ЛДПР выступила за присвоение городам Донецку и Луганску здания «Город-герой специальной военной операции». Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
Он отметил, что города заслуживают этого почётного звания, поскольку их жители не были сломлены и остались верны России. 

Ранее депутаты ЛДПР выступили за учреждение звания «Город-герой специальной военной операции». Соответствующий законопроект направлен в Госдуму.

Напомним, что 23 сентября Дениса Пушилина назначили главой Донецкой Народной Республики. А на должность главы ЛНР депутатами Народного Совета был избран Леонид Пасечник.

Читайте также:

В ГД внесли законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции»

Школьники из новых регионов получили первые паспорта в Музее Победы

Путин учредил День воссоединения новых регионов с Россией: как это было
#днр
#лнр
#город
#герой
#лдпр
Читайте нас в
В Армении могут отключить трансляцию российских телеканалов
30 сентября 2023, 12:50

Фото: istockphoto/alexis84

Армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. Об этом сообщила депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.
По словам парламентария, такие меры могут быть приняты при возникновении угрозы безопасности государства. Представитель партии, к которой принадлежит также действующий премьер-министр Никол Пашинян, отметила, что в таких случаях государство должно принять соответствующие решения и сделать необходимые шаги, передает «Вестник Кавказа».

«Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», - подчеркнула Бадалян.

Пока решение о прерывании показа российских телеканалов в стране еще не принято. Но такой вопрос обсуждался на пленарных заседаниях парламента Армении. Сейчас в республике транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

Читайте также:

МИД: Ратификация Римского статута ухудшит отношения Армении и РФ

Военный эксперт Кошкин: США в отчаянии пытаются разворошить «подбрюшье России»

Армения предложила РФ соглашение для юридического решения по Римскому статуту

#россия
#культура
#планета
#министр
#меры
#государство
#мир
#армения
#телевидение
Читайте нас в
Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет
Алексеенко: Россия вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет
30 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/macky_ch

Россия уже на данном этапе вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет существования региона в её составе. Об этом РИА Новости сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.
Напомним, что 30 сентября в новом регионе отмечают годовщину вступления в состав РФ.

Алексеенко отметил, что в Херсонской области со времён СССР не было такого масштабного строительства школ, детский садов, объектов городской инфраструктуры, включая автодороги и коммунальные системы.

Также глава правительства региона подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря программе социально-экономического развития, которую разработали на несколько лет вперёд по поручению президента Владимира Путина. 

Читайте также:

30 сентября объявлен Днём воссоединения новых регионов с Россией

В Киеве ужаснулись состоянием украинских городов

Подмосковные строители продолжают восстанавливать жилые дома в Мариуполе
#херсонская область
#развитие
#строительство
#владимир путин
Читайте нас в
Достижения.рф