Белый дом забеспокоился из-за задержек голосования по Украине

Фото: istockphoto.com/Valeriya
Администрация президента США, согласно информации Politico, выразила беспокойство по поводу задержек в рассмотрении пакета поддержки Украины в Палате представителей Конгресса, особенно в свете неотложной потребности этой страны в американской военной помощи, передает РИА Новости.
Спикер Майк Джонсон заявил о намерении вынести украинский вопрос на голосование в определенный момент, но Белому дому не ясно, каков подход нового республиканского лидера к переговорам.
Источники из демократической партии выразили недовольство действиями Джонсона, указывая на кризисную ситуацию с финансированием Украины. Они надеются на начало обсуждения запроса Байдена о средствах для Украины, Израиля, Тайваня и других целей национальной безопасности после Дня благодарения.
С учетом оставшихся всего нескольких недель до рождественских праздников у республиканцев в палате и у Джонсона остается ограниченное время для рассмотрения и принятия вопроса. В свете этой ситуации в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее уволили благодаря усилиям республиканцев при поддержке демократов.
Источники, беседуя с изданием, подчеркивают, что у обеих партий есть значительная поддержка финансирования Украины, но окончательное решение останется за спикером Джонсоном.
Читайте также:
Россияне стремительно скупают жильё на одном популярном зарубежном курорте
Аналитик Шнейдерман спрогнозировал 85-88 рублей за доллар на этой неделе
Минфин ФРГ предупредил о последствиях изъятия судом €60 млрд
Источники из демократической партии выразили недовольство действиями Джонсона, указывая на кризисную ситуацию с финансированием Украины. Они надеются на начало обсуждения запроса Байдена о средствах для Украины, Израиля, Тайваня и других целей национальной безопасности после Дня благодарения.
Источники, беседуя с изданием, подчеркивают, что у обеих партий есть значительная поддержка финансирования Украины, но окончательное решение останется за спикером Джонсоном.
Читайте также:
Россияне стремительно скупают жильё на одном популярном зарубежном курорте
Аналитик Шнейдерман спрогнозировал 85-88 рублей за доллар на этой неделе
Минфин ФРГ предупредил о последствиях изъятия судом €60 млрд
Артем Кузьмин