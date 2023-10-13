Белый фосфор и убийства младенцев: последние новости о войне с Израилем

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На Ближнем Востоке произошло очередное обострение палестино-израильского конфликта. Внезапная атака боевиков ХАМАС на Израиль привела к эскалации и гибели тысячи людей. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта и на какие меры идут стороны в ходе вооруженного столкновения.
Израиль и Палестина 2023
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда вооруженные боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию и установили контроль над некоторыми районами и военными объектами. Ответными действиями армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на внезапное вторжение стали массированные обстрелы сектора Газа и уничтожение боевиков палестинской группировки.
Израиль применил снаряды с белым фосфором
Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в применении снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. По информации объединения, ЦАХАЛ применил боеприпасы для обстрела Ливана и сектора Газа.
Прежде об использовании запрещенных бомб заявили в МИД Палестины. Однако официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не получала официальных сообщений о применении израильской стороной боеприпасов с белым фосфором.
Обезглавленные младенцы в Израиле
Прежде израильские СМИ сообщали, что в захваченном силами ХАМАС районе, были найдены тела 200 человек, среди которых 40 обезглавленных детей. Представитель израильской армии в беседе с одним из местных информационных агентств заявил, что на территории кибуца Кфар-Аза были найдены тела женщин и детей с отрезанными головами. Он назвал действия ХАМАСа зверством и заявил, что Израиль и прежде знал, на что способна группировка.
Одновременно с этим, боевики палестинского движения заявляли, что за каждое нападение ЦАХАЛа на мирное население Палестины, они будут казнить одного заложника из Израиля. Точное количество людей, которые были захвачены боевиками в плен неизвестно. На фоне массированных ударов по сектору Газа, члены группировки ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников.
Информацию об обезглавливании детей опровергло руководство ХАМАС. По словам представителей движения, подобные обвинения демонстрируют предвзятость СМИ.
Позже израильская журналистка, опубликовавшая материал о казне 40 младенцев боевиками группировки, призналась, что обезображенных тел не видела и такую информацию ей сообщил один из неназванных источников.
Последние новости о войне в Израиле
Армия обороны Израиля сообщила о массированном обстреле объектов группировки ХАМАС. Минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удары по 750 объектам палестинского движения, включая военные базы, резиденции руководителей группировки, склады и пункты связи.
Израиль предупредил ООН о готовящейся эвакуации палестинцев. В организации заявили, что отправка беженцев в южные районы сектора Газа может привести к гуманитарной катастрофе. Представители ООН призвали Израиль защитить мирное население, которое укрывается в бомбоубежищах.
Население израильского города Сдерот, который находится вблизи границы с сектором Газа, эвакуируется из-за интенсивных обстрелов группировкой ХАМАС.
Иран может отрыть второй фронт против Израиля
Госсекретарь прибыл в Иорданию, где намерен встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом и обсудить эскалацию конфликта.
Всемирная организация здравоохранения выразила беспокойство ситуацией относительно системы оказания помощи раненым жителям сектора Газа. Больницы региона перегружены, медицинского персонала и оборудования не хватает для оказания помощи пострадавшим.
В исламских странах начались митинги и шествия в поддержку Палестины. Ранее лидеры ХАМАС призывали мусульман всего мира устроить «День гнева» после пятничной молитвы.
Жертвы войны в Израиле
Минздрав Израиля сообщил о 1,2 тысячах погибших в результате военных действий, продолжающихся с 7 октября. В секторе Газа число жертв увеличилось до 1,5 тысячи человек. Вооруженное столкновение стало самым масштабным и кровопролитным за последние полвека.
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Анастасия Крестьянова