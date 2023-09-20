Белик: Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция Баку в Нагорном Карабахе будет остановлена только после того, как ВС Армении сложат там оружие. Об этом сообщает администрация азербайджанского лидера.