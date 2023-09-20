Белик: Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал сигнал Западу о том, что Россия не отдаст Крым Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию РИА Новости.
Прежде, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина не добьется успеха в захвате Крыма. Об этом он сообщил в эфире телеканала PBS.
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Анастасия Крестьянова