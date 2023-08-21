Белл: Запад ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне провала контрнаступления

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Представители западных стран, которые уже не сомневаются в провале контрнаступления Украины, начали искать мирные пути разрешения конфликта. Об этом в статье для Sky News сообщил британский военный аналитик Шон Белл.
Издание The Telegraph ранее писало о том, что НАТО уже не верит в победу Украины. Потери ВСУ вынуждают западных политиков искать новые пути решения проблемы.
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Анастасия Чинкова