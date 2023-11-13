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Белорусов с оружием призвали готовиться к защите страны

Экс-глава МВД Шуневич: белорусы с оружием должны будут пойти на защиту страны
13 ноября 2023, 14:19
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Белорусы, у которых есть оружие, должны быть готовы пойти на защиту страны, если будет такая необходимость. Об этом после доклада президенту заявил председатель белорусского общества охотников и рыболовов, бывший министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.

Он отметил, что все владеющие оружием белорусы должны осознавать, что им необходимо будет защитить свою страну в случае возникновения угрозы. Шуневич добавил, что для боевых действий в первое время подойдёт любое имеющееся оружие, а остальное – «дошлифуем», сказал политик.

Ранее сообщалось, что украинские военные на границе с Белоруссией и Россией разместили полмиллиона мин.

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#белоруссия
#оружие
#оборона
#защита
#военные
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МЧС: КПП «Рафах» из сектора Газа пересекли 98 граждан РФ
13 ноября 2023, 14:42

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом пересекли 98 граждан Российской Федерации, об этом сообщили в МЧС РФ.
Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщал, что сегодня территорию сектора Газа должны покинуть по меньшей мере 70 человек.

При этом, ещё 70 россиян, которые были эвакуированы из анклава 12 ноября, уже сегодня были отправлены на Родину бортом Каир-Москва. Перед отправкой их состояние оценили специалисты Минздрава.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#мчс
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#рф
#сектор газа
#египет
#россияне
#эвакуация
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Президент Киргизии Жапаров рассказал о роли русского языка в стране
Жапаров: русский язык играет важную роль в Киргизии
13 ноября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Изучение русского языка позволяет не только освоить новый способ общения, но и получить ключ к душе народа, его духовным и нравственным ценностям. Об этом в ходе форума «Единый народ – сильная страна» заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Он отметил, что русский язык сохранит в республике важную роль в статусе официального языка. 

По словам Жапарова, сохранение многоязычия в Киргизии – это «веление времени». Президент страны добавил, что граждане, изучающие русский язык, обогащают свой кругозор и получают возможность познать неповторимое мировоззрение. 

Глава государства добавил, что в республике развиваются программы многоязычного образования. Таково требование времени, поскольку сейчас каждый гражданин Киргизии обязан знать свой родной язык, русский язык и ещё один иностранный язык по выбору.

При этом Жапаров отметил, что планируется улучшение условий для изучения языков тех этнических групп, которые проживают на территории республики. 

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#русский язык
#киргизия
#президент
#политика
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Песков назвал размещение польских танков у границ Белоруссии шагом к нагнетанию
13 ноября 2023, 14:04

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша, размещая танковый батальон у границы с Белоруссией, делает шаг в сторону нагнетания напряженности.
«Безусловно это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. Ни что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать и в целом они делают все что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что батальон, вооруженный танками К2 производства Южной Кореи, развернут в селе Чартаево в Семятичском районе. Он входит в состав 1-й пехотной дивизии.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.
 

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#дмитрий медведев
#минобороны
#песков
#польша
#белоруссия
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США свернули часть военных биологических исследований из-за заявлений России
13 ноября 2023, 14:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Соединенные Штаты Америки свернули часть своих военных биологических исследований после заявлений министерства обороны РФ, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Россия 24».
«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», - прокомментировал ситуацию Кириллов. 

По его словам, российскому оборонному ведомству удалось достучаться до многих стран и объяснить им, чем на самом деле специалисты Пентагона занимаются на территории их государств.

Кириллов также отметил, что на территории Украины находилось 46 биологических лабораторий, принадлежавших Штатов, в следствии чего биологическая обстановка там сейчас крайне неблагоприятная.

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#специалисты
#сша
#минобороны рф
#биология
#лаборатория
#военные
#украина
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Песков: В расследовании диверсии на «Северных потоках» все чаще виден след Киева
13 ноября 2023, 13:39

Фото: kremlin.ru

Украинский след всё чаще фигурирует в расследовании диверсии на «Северных потоках», об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы РФ подтвердил, что информация о непосредственном участии украинских спецслужб в террористической атаке на газопроводы «Северные потоки» все чаще появляются в расследованиях западных экспертов, а также в средствах массовой информации. 

Напомним, на прошлой неделе американская газета The Washington Post заявила, что бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

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#дмитрий песков
#северный поток
#диверсанты
#украина
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Совфед может озвучить дату проведения выборов президента в декабре
Совфед может 13 декабря озвучить дату выборов президента России
13 ноября 2023, 13:26

Фото: iStock/macky_ch

Совет Федерации 13 декабря может озвучить дату проведения выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предположительная дата проведения голосования – 17 марта 2024 года. Избирательная компания ещё не началась, а Владимир Путин не заявлял о своём намерении баллотироваться пост. 

Ранее издание «Коммерсант» сообщила о том, что в Кремле рассматриваются варианты состава инициативной группы, которая займётся выдвижением Владимира Путина в президенты. Предварительно отмечалось, что на следующие президентские выборы нынешний глава государства пойдёт как самовыдвиженец. Песков отметил, что окончательного решения, касаемо этого, принято ещё не было. 

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#выборы
#президент
#совет федерации
#голосование
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Бывший британский премьер Кэмерон назначен главой МИД
13 ноября 2023, 13:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен главой министерства иностранных дел страны, об этом сообщает The Telegraph.
«Кэмерон назначается новым министром иностранных дел», - говорится в обнародованном сообщении. 

Кэмерон начал свою политическую карьеру как лидер Консервативной партии, которую он возглавлял с 2005 по 2016 год. С 2010 по 2016 год он занимал должность премьер-министра Великобритании. 

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман, которая спровоцировала политический скандал. Она обвинила полицию в слишком лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины.

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#великобритания
#премьер-министр
#мид
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Первые граждане РФ эвакуированы из сектора Газа: как россияне «выживали в аду»
Покинувшие сектор Газа россияне назвали нахождение в анклаве адом
13 ноября 2023, 13:07

Фото: iStock/Naeblys

Первая группа россиян эвакуирована из сектора Газа. Редакция «Радио 1» расскажет, что испытали мирные граждане в анклаве, благодаря кому удалось достичь договоренностей об их выезде, и когда будут эвакуированы остальные.

Конфликт Палестины и Израиля


Палестино-израильский конфликт в очередной раз обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на территорию израильского государства. Боевики осуществили беспрецедентную по масштабу атаку, взяв под контроль ряд военных объектов Израиля.

Кроме того, в плен были взяты сотни человек, среди которых числятся россияне. Представители палестинского движения заявляли, что на каждый удар израильской армией по территории анклава, ХАМАС будет отвечать казнью одного заложника.    

Россияне в плену у ХАМАС


26 октября представители группировки ХАМАС прибыли для переговоров в Москву. Позже в МИД РФ рассказали, что между сторонами было достигнуто соглашение об освобождении пленных россиян.

На следующий день Генассамблея ООН приняла проект резолюции, который призывал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Однако израильская сторона обвинила международную организацию в «потере легитимности» и уже 28 октября совершила самый массированный обстрел сектора Газа. Ударам также подверглись прилегающие к больницам территории.

ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине
ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине

29 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале проведения на территории сектора Газа наземной военной операции.
Из-за очередной эскалации конфликта и продолжающихся обстрелов, эвакуация мирных граждан была невозможна, однако при содействии египетской стороны, было принято осуществить вывод из опасного района первых жителей анклава.

Представители палестинского движения разрешили покинуть Газу гражданам Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. В списки лиц, допущенных к эвакуации, также входили сотрудники Красного Креста. Покинуть анклав, указанные в списке граждане могли через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Утром первого ноября на границе появились первые беженцы.

В списке на эвакуацию не было российских граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что контакты с ХАМАС сохранены, и работа по организации эвакуации граждан РФ, продолжает вестись.

Эвакуация россиян из сектора Газа


11 ноября из сектора Газа через пропускной пункт «Рафах» эвакуировались 70 граждан России, 28 из которых – дети. Среди беженцев числится женщина, на позднем сроке беременности. Все граждане находятся в Египте, где ожидают отправку на Родину авиарейсом Каир-Москва.  

По информации Минздрава России. Все эвакуированные граждане допущены к перелету. Их состояние оценено как удовлетворительное.


Россияне сообщили, что рады выехать из «этого ада»


Первая группа российских граждан, прибывшая из сектора Газа в Каир, рассказала журналистами о том, что им пришлось пережить на территории анклава, охваченного войной. По словам одной из россиянок, в секторе Газа практически нет еды и воды. Издание РИА Новости приводят слова женщины, которая выразила слова благодарности президенту России Владимиру Путину за то, что он помог им «выбраться из ада».

В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН
В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН

Россияне также благодарят советника главы МЧС Даниила Мартынова, который руководил операцией по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

«Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада», — сказал один из беженцев.

Новая группа россиян утверждена для эвакуации из сектора Газа


В МЧС России сообщили, что готовится новый список россиян, согласно которому, граждане будут эвакуированы с территории анклава. В ведомстве добавили, что с теми, кто уже был эвакуирован, работают врачи психологи. Первая группа российских граждан отправится в Москву в понедельник.
 

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#москва
#мчс
#эвакуация
#мид
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#мид рф
#беженцы
#обстрел
#палестина
#израиль
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Politico: Дипломатам ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля о Газе
13 ноября 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о консенсусе среди европейских лидеров по гуманитарной паузе в секторе Газа, об этом пишет издание The Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться неназванными.
Напомним, генеральному секретарю Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино пришлось объясняться, после того, как в октябре Боррель заявил о достижении договоренности по гуманитарной паузе в секторе Газа, в то время, как никаких соглашений достигнуто ещё не было. В результате, дипломатам понравилось ещё несколько дней, чтобы решить озвученный Боррелем вопрос, который идёт вразрез с официальной позицией Европейского союза.

«Один из дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как «способ извиниться» за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам собеседников издания, этот поступок действительно сильно разозлил высокопоставленных лиц Европейского союза.

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#дипломат
#евросоюз
#сектор газа
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