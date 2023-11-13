Белорусов с оружием призвали готовиться к защите страны

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Белорусы, у которых есть оружие, должны быть готовы пойти на защиту страны, если будет такая необходимость. Об этом после доклада президенту заявил председатель белорусского общества охотников и рыболовов, бывший министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.
Ранее сообщалось, что украинские военные на границе с Белоруссией и Россией разместили полмиллиона мин.
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Анастасия Чинкова