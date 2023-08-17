Белоруссия готова применить весь арсенал ядерного оружия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РБ готова применить ТЯО, в случае агрессии против Минска, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Если против Минска будет акт агрессии, мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет вступать в конфликт, если ВСУ не пересекут границу.
«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», - заявил белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что Минск и Москва – союзники. При этом, Украине помогают 55 стран, а России, открыто, только Белоруссия, отметил Лукашенко.
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Евгения Парфентьева