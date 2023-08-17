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Белоруссия готова применить весь арсенал ядерного оружия

Лукашенко заявил, что Белоруссия применит ТЯО в случае агрессии против Минска
17 августа 2023, 20:05

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РБ готова применить ТЯО, в случае агрессии против Минска, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Если против Минска будет акт агрессии, мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет вступать в конфликт, если ВСУ не пересекут границу.


«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», - заявил белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что Минск и Москва – союзники. При этом, Украине помогают 55 стран, а России, открыто, только Белоруссия, отметил Лукашенко.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#ядерное оружие
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Лукашенко раскрыл, где был Зеленский во время подхода ВС РФ к Киеву
17 августа 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сидел в погребе в момент, когда российские войска подошли к Киеву.
«Российские войска ушли оттуда, и никакой Зеленский там ничего не отражал (атаки). У него войск там фактически не было, а те, которые были, уже наполовину точно были не его. Они не хотели погибать. <…> И Путин потом отвёл войска, а как Зеленский защитил? Он что, разбил российскую армию? Нет! Зря вы описываете его подвиг, которого там не было. Путин отвёл войска от Киева. <…> А Зеленский сидел в погребе в это время!», — сказал Лукашенко в беседе с журналисткой Дианой Панченко.

До этого, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил (ВС) РФ в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с белорусской территории.

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#александр лукашенко
#вс рф
#зеленский
#путин
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Министр обороны Бурунди высоко оценил российское оружие на форуме «Армия-2023»
17 августа 2023, 20:08

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Министр национальной обороны и по делам ветеранов африканского государства Бурунди Ален Трибер Мутабази высоко оценил новейшие разработки военной техники в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В кулуарах форума «Армия-2023» Мутабази заявил, что российская боевая техника имеет высокое качество, проста в управлении и доступна по цене.

Отдельно министр обороны Бурунди оценил пехотное оружие для ведения боевых действий в горах и джунглях.

В беседе с РИА Новости Мутабази отметил, что Россия сотрудничает с африканскими странами и в сфере обороны, поэтому осуществляются поставки российского вооружения в том числе и в Бурунди.

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#россия
#оружие
#армия
#техника
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Лукашенко: «С территории Беларуси отдельные части ВС РФ пересекли границу Украины»
17 августа 2023, 20:07

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил (ВС) РФ в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с белорусской территории.
«Да, с территории Беларуси отдельные части ВС РФ пересекли границу Украины. <...> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у Зеленского», — приводит ТАСС слова Лукашенко из его интервью.

До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России. Так, по его мнению, следующим президентом России станет ее нынешний лидер Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска. Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска.

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#александр лукашенко
#вс рф
#белоруссия
#россия
#украина
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Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России
Лукашенко: Следующим президентом России станет Путин
17 августа 2023, 19:56

Фото: kremlin.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
По мнению президента Белоруссии, следующим президентом России станет ее нынешний лидер Владимир Путин. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска. Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска. Государственный лидер сообщил, что обсудит строительство железнодорожной магистрали от Москвы до Минска с президентом Белоруссии.

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#владимир путин
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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно завершить в любой момент
17 августа 2023, 19:53

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать. Об этом сообщает БелТА.
Белорусский лидер также добавил, что до сих пор сохраняется возможность в любой момент остановить военные действия.

Кроме того, он добавил, что в своё время был посредником между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Он способствовал коммуникации между лидерами.

Ранее сообщалось, что в Китае поддержали Белоруссию в стремлении решить конфликт мирным путём. Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Пекин также выступает за проведение мирных переговоров.

А вот британское правительство, в свою очередь, не рассматривает никак мирных инициатив для решения сложившейся проблемы. Государство продолжает поставлять Украине оружие, несмотря на неоднократные заявления российской стороны о негативных последствиях такого выбора.

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#александр лукашенко
#украина
#россия
#сво
#конфликт
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Кадыров осудил лидеров мусульманских стран за молчание после очередного сожжения Корана
17 августа 2023, 19:49

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил очередную акцию с сожжением Священного Корана в Стокгольме. Он осудил лидеров мусульманских государств за то, что они не предпринимают никаких решительных шагов для защиты исламской религии.
В своем телеграм-канале чеченский лидер написал, что сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом, а продолжающиеся в Европе акции с сожжением Корана доводят ситуацию до точки невозврата. Он отметил, что полная безнаказанность участников и организаторов подобных духовных диверсий наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических западных государств к их правам.

Рамзан Кадыров отметил, что на сегодняшний день только Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая наглядно проявила себя на Украине. Случилось так, что сегодня лишь в России можно открыто выступать против тех, кто попирает священные и незыблемые ценности.

Глава Чечни призвал мусульманских лидеров дать достойный отпор прислужникам Сатаны, иначе они уже завтра будуть топтать мечети. Они внушат детям, что молиться немодно и превратят исламские народы в безликую массу, поклоняющуюся доллару, по своему образу и подобию. Рамзан Кадыров призвал лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить религию предков от любых преступных посягательств, пока еще не поздно это сделать.

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#россия
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#рамзан кадыров
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Лукашенко заявил, что США «подкармливают» самомнение Зеленского
Лукашенко заявил, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине
17 августа 2023, 19:47

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они «подкармливают» самомнение Зеленского», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет вступать в конфликт, если ВСУ не пересекут границу. 

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», - заявил он.

Он также подчеркнул, что Минск и Москва – союзники. При этом, Украине помогают 55 стран, а России, открыто, только Белоруссия, отметил Лукашенко.

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Лукашенко раскрыл, когда Белоруссия вступит в конфликт
Лукашенко: Белоруссия не вступит в конфликт, если Украина не пересечет границу
17 августа 2023, 19:30

Фото: kremlin.ru

Минск не будет вступать в конфликт, если ВСУ не пересекут границу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.  

Он также подчеркнул, что Минск и Москва – союзники.

При этом, Украине помогают 55 стран, а России, открыто, только Белоруссия, отметил Лукашенко. 

Ранее Лукашенко провел встречу с главой российского военно-технического центра «Царские волки», экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Глава РБ сообщил о готовности использовать опыт и знания экс-главы «Роскосмоса» для достижения общих благ. 

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Кремль: Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана
17 августа 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Первым делом Путин выразил свои соболезнования из-за произошедшего 13 августа теракта в мечети Шираза.

В ходе разговора лидеры государств обсудили желание Тегерана вступить в БРИКС, а также дальнейшее взаимодействие с учётом участия государства в Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, они заявили, что российско-иранские отношения развиваются в положительной перспективе. Лидеры государств приняли единогласное решение о необходимости продолжения развития сотрудничества в энергетической, торговой и транспортно-логистических отраслях.

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#владимир путин
#иран
#россия
#сотрудничество
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