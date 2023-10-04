Белоруссия планирует прекратить действие соглашения о КПП с Украиной

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Белоруссия планирует прекратить действие соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска (КПП) на общей границе. Соответствующий законопроект опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что соглашение об организации совместного контроля на КПП, которое было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года, в ближайшее время может прекратить своё действие.
Также станет неактивным закон, принятый в 1997 году в Белоруссии, о ратификации этого соглашения.
Ранее власти Польши решили временно возобновить контроль на границе со Словакией. Такая мера принята из-за наплыва нелегальных мигрантов с балканского направления.
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Также станет неактивным закон, принятый в 1997 году в Белоруссии, о ратификации этого соглашения.
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Анастасия Чинкова