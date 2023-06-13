Белоруссия получила от РФ бомбы втрое мощнее, чем применённые в Хиросиме и Нагасаки

Фото: сайт Кремля
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые в три раза мощнее использованных в Хиросиме и Нагасаки
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые в три раза мощнее, чем те, которые были использованы в Хиросиме и Нагасаки.
Ранее Лукашенко говорил, что ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, является оружием сдерживания и будет применено без каких-либо колебаний тогда, когда против страны будет применена агрессия и безопасность республики окажется под угрозой.
«Мы получили от России ракеты и бомбы, которые в три раза мощнее, чем (примененные) в Хиросиме и Нагасаки. В случае удара такой бомбой примерно миллион человек погибнет сразу, и не дай Бог применить это оружие», - рассказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой.
Элина Позднякова