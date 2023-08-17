Белоруссия получила от России первую партию боевых вертолетов Ми-35

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Минск получил от Москвы первую партию вертолетов Ми-35. Боевые машины поставляются в Белоруссию в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил республики и военно-технического сотрудничества с Россией.
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией воздушной машины Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, а также для огневой поддержки с воздуха мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Вертолет также способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж Ми-35 состоит из двух человек.
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