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Белоруссия потребовала от России компенсации из-за смещения срока ввода БелАЭС

Белоруссия требует от РФ компенсации за смещение срока ввода БелАЭС
31 октября 2023, 11:55
Фото: iStock/Oleksandr Filon

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Белоруссия потребовала от России компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Россия несёт ответственность за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, поэтому по договору были запрошены компенсации.

По словам Лукашенко, российская сторона предложила несколько вариантов компенсации. Одним из них является продажа свежего ядерного топлива по цене, которая установлена внутри России, а не по той, которая обычно предлагается для совершения внешнеторговых сделок. Вторым предложением стал пятилетний гарантийный срок на основные узлы.


Глава Белоруссии отметил, что в стране достаточно электричества, поэтому нет необходимости в том, чтобы «излишне напрягать россиян». Однако, согласно договору, Россия должна компенсировать Белоруссии задержку открытия БелАЭС.

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Госдума может лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова за прогулы
31 октября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума может лишить полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду». Такое решение может быть принято в связи с тем, что парламентарии пропускают заседания комиссий и комитетов, членами которых они являются.
Власов является членом комиссии Госдумы по регламенту, а Белоусов — членом комитета Госдумы по защите конкуренции, напоминают «Ведомости». Еще в пятницу, 27 октября, на заседании комитета по защите конкуренции поднимался вопрос о  лишении депутатских полномочий Белоусова из-за пропусков заседаний. В понедельник, 30 октября, аналогичное решение было принято в отношении Власова, рассказал изданию источник в нижней палате парламента.

Вопрос о лишении мандатов обоих депутатов также поднял на Совете Госдумы ее спикер Вячеслав Володин. 31 октября состоится заседание комиссии по этике. Если она сочтет решения депутатов по прекращению полномочий Власова и Белоусова справедливыми, то перенаправит вопрос в мандатную комиссию, а та уже вынесет соответствующий проект постановления на рассмотрение Государственной думы.

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В Литве раскрыли, где на самом деле были потрачены средства США для Украины
МИД Литвы: большая часть американских средств для Украины была потрачена в США
31 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/rarrarorro

Большая часть средств, которые Вашингтон выделил для Украины, была потрачена в самих США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на главу литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден назвал оказываемую Украине помощь «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что большая часть выделенных для Украины денег на самом деле не дошли до страны. Именно поэтому несколько европейских политиков собираются посетить США, чтобы убедить американцев в необходимости поддержки Украины. Особенно актуально это на фоне призывов Республиканской партии сократить финансирование ВСУ. 

При этом Ландсбергис не назвал конкретные страны, чьи политики отправятся с рабочей поездкой в США. 

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#джо
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«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем
Нетаньяху заявил о переходе Израиля к третьему этапу войны с ХАМАС в Газе
31 октября 2023, 11:34

Фото: istock/e-crow

События на Ближнем Востоке продолжают накаляться. Израильская сторона заявила о расширении наземной военной операции на территории сектора Газа, в Турции прошли митинги в поддержку Палестины, а ливанская группировка нанесла один из крупнейших ударов по военной базе ЦАХАЛа. Редакция «Радио 1» расскажет, к чему может привести эскалация конфликта в регионе, и кто способствует усугублению кризиса.

Нетаньяху заявил о вступлении операции Израиля в Газе в третью фазу


Наземная военная операция в секторе Газа вступает в третью фазу. Об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, военные действия будут расширены в ближайшее время, так как Израиль уже находится в состоянии войны и его целью является полное уничтожение управленческого потенциала палестинской группировки ХАМАС.

Нетаньяху отметил, что первый этап операции завершен, второй предполагал постоянные атаки с воздуха, а третья фаза означает масштабное проникновение на территорию сектора Газа.

«Хизбалла» ударила по базе ВМС Израиля


Члены ливанской группировки  «Хизбалла» нанесли массированный удар по военно-морской базе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака на объект привела к выведению из строя технического оборудования, которое позволяло израильской стороне следить за территорией Ливана.

Израиль отказался прекращать огонь
Израиль отказался прекращать огонь

Прежде боевики формирования обстреляли командный пункт управления одной из израильских бригад. Наряду с этим, премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что намерен предпринять все усилия, чтобы не допустить вступления ливанской стороны в войну, однако добавил, что не исключает эскалации конфликта. 

Турция объявит Израиль военным преступником 


В стамбульском аэропорту состоялся митинг в поддержку Палестины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство намерено объявить Израиль военным преступником, и работа в этом направлении уже ведется. Глава турецкого государства назвал события в секторе Газа «настоящей резней» и подчеркнул, что движение ХАМАС не является террорисичской группировкой, как полагает израильская сторона. Он также назвал Тель-Авив оккупантом и добавил, что народ Газы намерены истребить, путем отключения воды, топлива и продовольствия. 

Небензя: Израиль и США устроили гуманитарную катастрофу 


Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что на оккупированной территории Палестины произошла «гуманитарная катастрофа библейского масштаба», к которой причастны США и Израиль.

По его словам, количество погибших в секторе Газа уже превысило 8 тысяч человек, большинство из которых дети и женщины. Небензя отметил, что на фоне растущих потерь среди мирного населения и нехватки медицинского оборудования, Израиль препятствует ввозу гуманитарной помощи в анклав.

События в регионе обострились 7 октября, когда вооруженные боевики формирования ХАМАС вторглись на израильские территории. Атака стала беспрецедентной по своим масштабам за все время конфликта между Палестиной и Израилем, который длится более 75 лет. ЦАХАЛ объявил о проведении на территории сектора Газа наземной военной операции, в качестве ответных мер на вторжение палестинской группировки. 

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#атака
#палестина
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Минобороны узнало о подготовке СБУ провокации с биологическим оружием
Минобороны РФ: СБУ может готовиться к провокациям с биооружием
31 октября 2023, 11:27

Фото: istock / Dmitriy Sidor

СБУ и национальная полиция Украины могут планировать проведение провокаций с биологическим оружием «под чужим флагом». С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщают РИА Новости.
На тренинге, который прошел при поддержке Соединенных Штатов в августе-сентябре текущего года во Львове, обсуждались методы реализации провокации с вирусом птичьего гриппа. Это делалось с целью обвинения РФ в биологической диверсии. Событие курировала представитель Великобритании Филиппа Ленцос.

Пот данным Министерства обороны РФ, в мероприятие приняли участие представители государственной власти Украины, включая СБУ и национальная полиция.

«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом», — заявил генерал-лейтенант.
Ранее Кириллов сообщал, что бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении американских биологических программах в других странах с помощью Госдепартамента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мероприятия
#режим
#рф
#сбу
#оружие
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В Минобороны заявили о подготовке США к наступательной биологической программе
МО РФ: США готовятся к наступательной биологической программе
31 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/Motortion

США хотят возродить технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что о воссоздании технологий свидетельствует использование США высокопроизводительной технологической базы, а также активное привлечение специалистов с опытом исследований двойного назначения. 

Кириллов напомнил, что в марте этого года в США была утверждена новая стратегия биопроизводства, что говорит о стремлении американского правительства расширить масштабы изготовления биологического оружия.

По словам начальника войск РХБЗ, для реализации новой стратегии была создана программа «БиоФаб», которая предполагает проведение реальных опытов по изготовлению биоматериалов в рамках обучения специалистов. 

Кириллов также добавил, что целью этой программы является обеспечение суверенитета США в области производства биологического оружия, а также попытка выйти на первое место в мире по биопроизводству, обогнав конкурентов. 

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#технологии
#минобороны рф
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«Все по плану»: Киеву сообщили неприятные новости об окончании конфликта
Onet: Запад с самого начала заинтересован в проигрыше Украины
31 октября 2023, 11:17

Фото: Сайт Кремля

Запад с начала конфликта на Украине не делала ставку на победу Киева. Об этом пишет издание Onet.

«Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине. <…> Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления <…> желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне» — сказано в материале.
Автор статьи утверждает, что Соединенные Штаты никогда не поставляли Киеву вооружения в количестве, необходимом для поражения Вооруженных сил РФ.

В материале также добавили, что мечты Запада о поражении Москвы противоречат основам мировой политики, так как Россия обладает серьезным весом на международной политической арене. Автор публикации подытожил, что этот факт делает проигрыш РФ невозможным.

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#запад
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#украина
#сво
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На Украине назвали последствие помощи США Израилю
Депутат Железняк: Разделение помощи США для Израиля и Украины это плохой подход
31 октября 2023, 10:04

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Украина находится в трудном положении из-за уменьшения помощи от США. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в телеграм-канале.

«Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без них», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что республиканская партия внесла законопроект, согласно которому предлагается выделить Израилю 14,3 миллиарда долларов, отделив их от помощи Украине. Данная сумма планируется выделиться из финансирования государственных ведомств США, чтобы госдолг не увеличивался.

Ранее сообщалось, что европейские и азиатские союзники США все больше сомневаются в способности Вашингтона одновременно помогать Израилю и Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#украина
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#финансирование
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Президент Израиля Герцог назвал беспорядки в Махачкале явным антисемитизмом
31 октября 2023, 08:58

Фото: istockphoto/Zeferli

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его шокировали события в аэропорту столицы Дагестана. Подобного рода беспорядки вызывают крайнее беспокойство.
Свою точку зрения израильский лидер высказал в интервью изданию Die Welt. Он отметил, что данный факт должен встревожить все правительства, так как является откровенным проявлением антисемитизма, причем контролируемого. Герцог указал, что все происходящее в аэропорту Махачкалы весьма напоминало еврейский погром и поблагодарил Бога за то, что власти в конце концов сумели его предотвратить и утихомирить разбушевавшуюся толпу.

Напомним, беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы после того, как там приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Несколько десятков человек прорвались на взлетно-посадочную полосу. Позже их вытеснили оттуда представители силовых структур. В результате инцидента пострадали около 20 человек, в том числе полицейские. Более 80 участников беспорядков были задержаны.

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В Крыму рассказали куда пойдут деньги от продажи квартиры Зеленского
Крым передаст деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО
31 октября 2023, 08:41

Фото: istock / Andrii Atanov

Деньги, полученные с продажи квартиры семьи украинского президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма отправят на нужны фронта и помощь участникам спецоперации. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов изданию РИА Новости.
Константинов отметил, что национализация и продажа имущества стала важным  символичным шагом для жителей Крыма, которые желали, чтобы полуостров никак не был связан с Зеленским.

«Для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником», — заключил парламентарий.
Квартира семьи украинского лидера была продана на аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей.

Ранее украинские военные отказывались идти в наступление даже по прямому приказу из офиса президента Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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