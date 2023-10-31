Белоруссия потребовала от России компенсации из-за смещения срока ввода БелАЭС

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Белоруссия потребовала от России компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Россия несёт ответственность за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, поэтому по договору были запрошены компенсации.
По словам Лукашенко, российская сторона предложила несколько вариантов компенсации. Одним из них является продажа свежего ядерного топлива по цене, которая установлена внутри России, а не по той, которая обычно предлагается для совершения внешнеторговых сделок. Вторым предложением стал пятилетний гарантийный срок на основные узлы.
Глава Белоруссии отметил, что в стране достаточно электричества, поэтому нет необходимости в том, чтобы «излишне напрягать россиян». Однако, согласно договору, Россия должна компенсировать Белоруссии задержку открытия БелАЭС.
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По словам Лукашенко, российская сторона предложила несколько вариантов компенсации. Одним из них является продажа свежего ядерного топлива по цене, которая установлена внутри России, а не по той, которая обычно предлагается для совершения внешнеторговых сделок. Вторым предложением стал пятилетний гарантийный срок на основные узлы.
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Анастасия Чинкова