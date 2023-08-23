Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС

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Министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации. Об этом Алейник сообщил на полях саммита в Йоханнесбурге.
«Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации», — отметил Алейник.
Алейник добавил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, способствующей формированию более справедливого мирового порядка.
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