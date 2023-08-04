Белоруссия ввела ограничения на вывоз мяса птицы

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Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Также сообщается, что причиной запрета могло стать распространение вируса птичьего гриппа. Предполагается, что ограничительные меры будут иметь краткосрочный характер и экспорт куриного мяса вскоре возобновится.
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