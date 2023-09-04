Белорусские мигранты попытались разрушить забор на границе с Польшей

Фото: iStock/delray77
Белорусские мигранты предприняли попытку повредить забор на границе с Польшей, передает РИА Новости со ссылкой на пограничные службы.
Сообщается, что эти граждане проявляли агрессивное поведение и активно нарушали обстановку. Представители ведомства уточнили, что мигранты метали в сторону пограничников камни, кирпичи и ветки деревьев. Пограничная служба также опубликовала видеоролик, демонстрирующий момент нападения.
Читайте также:
Wyborcza: В Польше закрыли крупнейший центр помощи украинским беженцам
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
В Польше опровергли данные о нарушении белорусской границы
Читайте также:
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
В Польше опровергли данные о нарушении белорусской границы
Артем Кузьмин