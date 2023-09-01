Белорусский депутат Гайдукевич: дискриминация россиян в Латвии – это фашизм

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Дискриминация русскоязычных в Латвии – это проявление фашизма властями, а также их страх перед собственным народом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белорусии Олег Гайдукевич.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству потребовала защитить россиян, проживающих в Латвии от принудительного выселения. Тогда же сообщалось, что с 1 сентября вступит в силу изменение в законодательство, по которым граждане другого государства, проживающие в Латвии обязаны сдать экзамен по латышскому языку. В случае провала, россияне и другие мигранты будут принудительно выселяться из страны.
Гайдукевич назвал такие действия властей Латвии проявлением фашизма. Его также поразило молчание Евросоюза, который выступает за свободу, равенство и якобы отстаивает права человека.
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Гайдукевич назвал такие действия властей Латвии проявлением фашизма. Его также поразило молчание Евросоюза, который выступает за свободу, равенство и якобы отстаивает права человека.
«Почему все эти международные институты, которые переживают за любого представителя ЛГБТ, не переживают за целый народ, который там живет, которому не дают ни то, что учиться, но и разговаривать на родном языке (…) Это ужасная политика» – заключил эксперт.
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Анастасия Чинкова