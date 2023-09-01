Белорусский депутат Гайдукевич: дискриминация россиян в Латвии – это фашизм

Дискриминация русскоязычных в Латвии – это проявление фашизма властями, а также их страх перед собственным народом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белорусии Олег Гайдукевич.