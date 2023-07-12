Белоусов: Развитие электротранспорта повысит привлекательность регионов

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Чтобы добиться инвестиционной привлекательности регионов, необходимо развивать электротранспорт. С таким заявлением выступил первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов в ходе селекторного совещания по вопросам развития электротранспорта.
Основной отраслью для дальнейшего развития рынка электромобилей в России станет зарядная инфраструктура. Белоусов подчеркнул, что потребуется не только строительство самих заправочных объектов, но и присоединение к электрическим сетям, модернизация городской среды, разработка специальный приложений для смартфонов, чтобы пользователи могли быстро найти зарядку поблизости.
Первый замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что в настоящее время идёт активная работа по развитию сети электрозарядных станций. Причём сотрудничество налажено как с региональными властями, так и с бизнесменами.
Замглавы Минстроя, в свою очередь, сообщил, что в ведомстве ведётся работа по дополнению сводов правил.
В селекторном совещании приняли участие представители всех 35 регионов, которые планируют развивать электротранспорт.
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«Развитие электротранспорта в интересах регионов не только расширяет инфраструктуру, но также повышает инвестиционную привлекательность субъектов в целом», – добавил спикер.
Замглавы Минстроя, в свою очередь, сообщил, что в ведомстве ведётся работа по дополнению сводов правил.
«Наша основная задача – это установление единых нормативных требований по проектированию и строительству, обеспечивающих понятные правила создания безопасной инфраструктуры электромобильного транспорта по всей стране», – отметил он.
В селекторном совещании приняли участие представители всех 35 регионов, которые планируют развивать электротранспорт.
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Анастасия Чинкова