Белый дом: Американские солдаты не будут воевать с Россией на украинской земле

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Американские военные не будут воевать с Вооруженными Силами России на Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он назвал такую позицию базовой и постоянной для США. Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку, но без американских сапог на украинской территории и без американских солдат, сражающихся с российскими солдатами, подчеркнул политик. Салливан подчеркнул, что такая позиция Белого дома является постоянной на всем протяжении украинского конфликта, передает ТАСС.
Помощник президента также добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился третьей мировой войной, из которой вряд ли кто-либо выйдет победителем.
Ранее в интервью телекомпании АВС Салливан назвал вопрос с членством Украины в НАТО решенным, но тут же оговорился, что для этого Киеву предстоит провести очень много демократических реформ, чтобы соответствовать стандартам.
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Помощник президента также добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился третьей мировой войной, из которой вряд ли кто-либо выйдет победителем.
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Александр Бойцов