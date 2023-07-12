Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины

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В Белом доме сообщили, что США и другие страны «Большой семерки» сегодня объявят о гарантиях безопасности для Украины.
По предварительной информации, Украине будет представлен план помощи в построении вооруженных сил, которые смогут сдерживать атаки и защищать свои территории.
Участники G7 проведут переговоры с Киевом по достижению двусторонних гарантий безопасности.
Ранее Британская канцелярия сообщала, что G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине. Речь шла об обсуждении долгосрочной помощи Киеву.
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