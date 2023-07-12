Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс из-за конфликта

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставила точную формулу вступления Украины в НАТО, потому что украинский конфликт динамичен.
Он также сообщил о том, что США понимает желание Украины присоединиться к блоку как можно скорее. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
По словам Салливана, формула вступления Украины в альянс представлена не была, потому что конфликт динамичен и НАТО необходимо сохранять гибкость в этом вопросе.
Накануне, глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что в Киеве не осведомлены об условиях, которые требуется выполнить для присоединения к альянсу.
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По словам Салливана, формула вступления Украины в альянс представлена не была, потому что конфликт динамичен и НАТО необходимо сохранять гибкость в этом вопросе.
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Анастасия Крестьянова