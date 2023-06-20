Белый дом назвал условия переговоров по украинскому конфликту

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Белый дом: Мирные переговоры по Украине должны начинаться с «формулы мира» Зеленского
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры о мирном разрешении украинского конфликта возможны в том случае, если обсуждение начнется с «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, пишет агентство ТАСС.
Американский чиновник указал на то, что неоднократно высказывал слова поддержки относительно концепции украинского лидера. Он также добавил, что обсуждение мира должно начинаться с уверенности в сохранении целостности страны. Кирби подчеркнул, что предложения, которые были ранее выдвинуты Зеленским, должны также стоять во главе обсуждений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ветеран ЦРУ Макговерн назвал дату переговоров России и Украины.
Американский чиновник указал на то, что неоднократно высказывал слова поддержки относительно концепции украинского лидера. Он также добавил, что обсуждение мира должно начинаться с уверенности в сохранении целостности страны. Кирби подчеркнул, что предложения, которые были ранее выдвинуты Зеленским, должны также стоять во главе обсуждений.
Анастасия Крестьянова