Белый дом не видит намерений России применить ядерное оружие

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Представители Белого дома заявили, что не видят ядерной угрозы со стороны России
В Белом доме заявили, что США не видят никаких признаков намерения РФ использовать тактическое или стратегическое ядерное оружие на Украине и вне ее, сообщает «РИА Новости».
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Евгения Парфентьева