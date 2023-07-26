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Белый дом: обучение летчиков ВСУ на F-16 начнется в скором времени

26 июля 2023, 21:20

Фото: iStock/rarrarorro

Уже в скором времени украинские пилоты приступят к обучению на истребителях F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», - сказал Кирби в рамках брифинга.

По его словам, ВСУ располагают танками, артиллерией, системами HIMARS. При этом США продолжат сотрудничество с Украиной на ежедневной основе, подчеркнул Кирби.


Он также отметил, что утверждение о том, что Киев не получает от своих союзников необходимые виды вооружений, не является правдивым.

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#ВСУ
#США
#Белый дом
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Путин заявил, что доллар используется в мире как инструмент борьбы
Путин: Доллар используется в качестве инструмента финансовой борьбы
26 июля 2023, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссеффом заявил, что доллар используется в качестве инструмента финансовой борьбы.
Глава государства также подчеркнул, что объединение не выстраивает отношения против кого-либо в построении финансовых вопросов.  

Также, в ходе переговоров с главой банка стран БРИКС, Владимир Путин указал на то, что расчеты между членами объединения производятся в национальных валютах. Он также подчеркнул, что развивающиеся страны могут осуществлять платежи в своих денежных единицах.

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#Путин
#БРИКС
#доллар
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НАТО усилит разведку в районе Черного моря
НАТО усилит разведку в регионе Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки
26 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/Vector

По итогам совета Украина-НАТО, альянсом было принято решение об усилении разведки в регионе Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о намерении НАТО усилить поддержку Украины.

На заседании был обсужден вопрос прекращения Россией черноморского зернового соглашения. Участники совета НАТО-Украина обсудили ситуацию, связанную с безопасностью в акватории Черного моря и приняли решение об усилении разведки в регионе. Об этом свидетельствует заявление по итогам заседания. 

Напомним, зерновая сделка прекратила действовать 18 июля. ​

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#НАТО
#ООН
#Черное море
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Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Полянский: Россия отказалась выступать в ООН по зерновой сделке
26 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/macky_ch

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия отказалась выступать на заседании Совета безопасности всемирной организации по Черноморской зерновой инициативе, инициатором проведения которого, стали западные государства.
Он пояснил, что российская делегация отказалась от выступления на заседании в ответ на действия Великобритании.

Напомним, британское представительство не допустило к участию в заседании докладчика от российской стороны. Темой обсуждения была Украинская православная церковь. На заседание РФ направила епископа Гедеона. 

Россия заявила о прекращении зерновой сделки 18 июля. В связи с несоблюдением условий сторонами соглашения, Москва прекратила зерновую инициативу, о чем уведомила ООН, Турцию и Украину. 

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#Россия
#ООН
#зерновая сделка
#протест
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Во Франции возмутились очередной передачей 1,5 млрд евро Киеву
Французский политик Филиппо: ЕС передаёт Киеву деньги, забывая о европейцах
26 июля 2023, 17:12

Фото: iStock/SimonLukas

Евросоюз отдает Украине огромные суммы денег, поддерживая киевский режим, вместо того, чтобы потратить их на улучшение качества жизни европейцев. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС осуществил ежемесячный платеж в размере 1,5 миллиарда евро режиму Зеленского! И это продолжается с января!» - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.
По его оценкам, только за июль Франция передала Украине около 300 миллионов евро.

Ранее политик уже называл безумием требование украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках западной техники, который просил 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления ВСУ. Тогда Филиппо задался вопросом: «А не попросит ли Зеленский еще и ядерную бомбу?».

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#ЕС
#Франция
#Украина
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В СБУ признали ответственность за теракт на Крымском мосту
Малюк заявил о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в 2022 году
26 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/alzay

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Его слова приводит издание «Страна.ua».
«Разрушение Крымского моста - это одна из реализаций СБУ», - заявил Малюк. 
Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2023 года. В результате подрыва грузового автомобиля, следовавшего по мосту, несколько пролетов конструкции оказались разрушены.

Киевский режим продолжает осуществлять атаки на объект инфраструктуры. 17 июля, в результате преступных действий ВСУ, погибли два человека, пострадал ребенок. Украинская сторона выпустила по Крымскому мосту два беспилотника, начиненных взрывчатым веществом.

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#Украина
#Крымский мост
#теракт
#СБУ
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Путин заявил, что РФ высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией
Путин: Ко встрече с премьером Эфиопии подготовили пакет документов об атомной энергии
26 июля 2023, 16:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Эфиопии Абий Ахмедом сообщил, что высоко ценит многолетние дружеские отношения с государством.
Российский лидер также заявил, что к визиту эфиопского премьера, Москва подготовила пакет документов.

Сообщается, что представителю Эфиопии будет представлена информация, которая касается использования атомной энергии. Глава государства также отметил, что намерен обсудить двустороннее сотрудничество и актуальную мировую повестку. 

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#Эфиопия
#переговоры
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В Кремле объяснили сокращение числа участников саммита Россия - Африка
Песков: Число участников саммита Россия - Африка сократилось из-за графика
26 июля 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число участников саммита Россия - Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров.
Он также отметил, что ряд государств оказал некоторое давление на лидеров тех стран, участие которых предполагалось на саммите.

Спикер Кремля назвал давление США и Франции наглым вмешательством и влиянием на руководство африканских стран. По словам Пескова, сокращение численности участников обусловлено рабочими планами глав государств и давлением некоторых западных лидеров.

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#саммит
#Африка
#Россия
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Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя
Володин: Война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя
26 июля 2023, 16:02

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что война против России стала огромной ошибкой Вашингтона и Брюсселя, а ставка на западное оружие не сработала.
​По его словам, расхваленная ​натовская техника горит на поле ведения боевых действий. ​Володин также прокомментировал высказывание генсека альянса Йенса Столтенберга, который ​заявлял, что бойцов украинских подразделений начали тренировать еще в 2014 году.

​Спикер Госдумы ​подчеркнул, что на протяжении нескольких лет, НАТО пыталось остановить развитие России, что могло бы привести к ее разрушению. Взращивая русофобию на Украине, наставники альянса снабжали Киев оружием и наемниками. 

Володин ​добавил, что президент России Владимир Путин не дал возможность реализовать преступные замыслы объединения, начав СВО. 

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#Володин
#Кремль
#Россия
#конфликт
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Во Франции заявили, что знали о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»
Opinion: французская разведка знала о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»
26 июля 2023, 15:58

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Генеральная дирекция внешней безопасности Франции (DGSE) знала, что ЧВК «Вагнер» готовит мятеж в России. Об этом сообщает издание Opinion.
Согласно материалу, французский лидер Эммануэль Макрон отмечал качество разведки страны, намекая на полученную информацию о готовящемся в России мятеже.

«DGSE держала французские власти в курсе планов главы группы "Вагнер". Издание Washington Post сообщало, что американским спецслужбам было известно об этом "с середины июня", однако французская разведка знала о существовании такого "проекта" намного более заранее», - пишет Opinion.

В статье уточняется, что получить эту информацию стало возможно благодаря тому, что французская разведка давно следит за ЧВК «Вагнер» ввиду ее якобы «антифранцузской» деятельности в Африке, ЦАР и Мали. Кроме того, работа одного из семи центров DGSE полностью посвящена России.

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