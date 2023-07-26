Белый дом: обучение летчиков ВСУ на F-16 начнется в скором времени

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Уже в скором времени украинские пилоты приступят к обучению на истребителях F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», - сказал Кирби в рамках брифинга.
По его словам, ВСУ располагают танками, артиллерией, системами HIMARS. При этом США продолжат сотрудничество с Украиной на ежедневной основе, подчеркнул Кирби.
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Элина Позднякова