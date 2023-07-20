Белый дом опасается, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

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В белом доме выразили опасения, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, а вину за это возложить на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж, передает CNN.
К такому выводу в США пришли, потому что РФ дополнительно заминировала подходы к украинским морским портам.
Напомним, 19 июля Минобороны России заявило, что с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также добавили, что страны флага таких судов, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.
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«Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину», - объяснил Ходж
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Элина Позднякова