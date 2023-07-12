Белый дом: Принятие Украины в НАТО на саммите означало бы войну США и России

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну альянса и США с Россией.
Он объяснил, что причина того, что 31 страна-член НАТО, в том числе и сами США, не были готовы принять Украину на этом саммите в альянс, довольно ясна.
Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер также заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока она находится в состоянии конфликта с Россией, в противном случае США будут втянуты в войну с Россией.
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«Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня», - объяснил Салливан в эфире телеканала CNN.
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Элина Позднякова