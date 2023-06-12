Белый дом рассказал о состоянии Байдена после операции

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден перенес операцию без осложнений
Президент Соединенных Штатов Джо Байден успешно перенес стоматологическую операцию, которая прошла без каких-либо осложнений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Сейчас американский лидер находится в хорошем самочувствии.
По словам представителей президента, Джо Байдену была произведена операция по удалению воспаленной пульпы — ткани внутри зуба. Было также уточнено, что для процедуры не потребовался общий наркоз, соответственно, временной передачи полномочий не планируется.
Ранее стало известно об очередном конфузе Джо Байдена. На переговорах с премьер-министром Британии Риши Сунаком Байден обратился к нему со словами «мистер президент».
«Могу утверждать, что операция завершилась успешно», — сказала Жан-Пьер, добавив, что президент будет выполнять свои обязанности из своей резиденции на время восстановления.
Ранее стало известно об очередном конфузе Джо Байдена. На переговорах с премьер-министром Британии Риши Сунаком Байден обратился к нему со словами «мистер президент».
Артем Кузьмин